Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, не все предметы, которые кажутся ненужными, можно выбрасывать в обычный мусорник. Какие правила следует соблюдать при утилизации различных видов отходов, рассказываем далее.

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Аэрозольные баллончики

Баллончики под давлением опасны для окружающей среды, поэтому их следует сдавать на специальные станции утилизации или свалки.

Шины

Во многих регионах выбрасывать шины на свалку запрещено. Однако даже если такого запрета нет, их лучше перерабатывать или повторно использовать.

Батарейки

Выбрасывание батареек в мусорник является одной из главных причин пожаров на свалках. Использованные батарейки нужно сдавать в специализированные пункты приема.

Лампочки

Лампы, особенно энергосберегающие, нельзя выбрасывать в мусорку. Их следует сдавать на станции утилизации.

Иглы и лезвия

Опасные предметы следует утилизировать отдельно, соблюдая правила безопасности. Иногда для этого можно обращаться в больницы или аптеки, которые собирают иглы для безопасной утилизации.

Алюминиевые банки

Переработка одной банки позволяет сэкономить 95% энергии, необходимой для изготовления новой. Вместо того, чтобы выбрасывать эти банки на помойку, подарите им вторую жизнь собственноручно.

Бумага и картон

Бумажные изделия можно перерабатывать несколько раз, что значительно уменьшает затраты воды и энергии на производство новой продукции. Не выбрасывайте их в общий мусор, а отдайте на станции сбора.