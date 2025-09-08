Якщо сарай здається надто захаращеним, цілком ймовірно, що він заповнений речами, які насправді не слід там зберігати.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ці приміщення найкраще підходять для таких речей, як садове обладнання, вуличний декор та всього іншого, що використовується на дворі. Що ж точно не слід там залишати, розповідаємо далі.

Яким речам не місце у сараї?

Одяг та постільна білизна

Найкраще тримати одяг та інші текстильні вироби поза сараєм. Вологе повітря може спричиняти появу цвілі або грибка на цих речах. Крім того, всередину можуть проникнути шкідники, які можуть забруднити, пошкодити або створити дірки в тканині.

Їжа

Ні в якому разі сарай не повинен служити продовженням комори. Продукти будь-якого виду постраждають від зберігання там. Те саме стосується корму для домашніх тварин і птахів.

Паперові вироби

Важливі документи, фотографії, книги та інші паперові вироби можуть зіпсуватися через вологу, перепади температур та зараження шкідниками.

Іграшки

Тривале перебування під впливом тепла чи холоду може зробити пластикові іграшки крихкими, через що вони легко тріскаються та ламаються. Ляльки та м’які іграшки також не витримають впливу температур.

Сарай – не місце для зберігання речей / Фото Freepik

Електроніка

Миші та інші гризуни часто потрапляють у сараї, де люблять гризти дроти. Непотрібну техніку краще продати чи віддати на благодійність, аби вона не постраждала.

Літні аксесуари

Це стосується всього, що пов'язано з літом: сонцезахисний крем, поплавки та іграшки для басейну, а також складні крісла на тканинній основі, оскільки всі ці вироби постраждають від впливу тепла та комах.

Фарба та інші будівельні матеріали

Спека чи холод псують фарбу та більшість будівельних матеріалів, тож краще не тримати їх у сараї, якщо є план знову використати ці речі.

Що ще не можна зберігати на вулиці?

Деревне вугілля, свічки, їжа, електроніка, хімікати для басейну, фарби, книги та документи, меблі, одяг і музичні інструменти – усе це речі, які є чутливими до умов зберігання.

Усі предмети з цього переліку не варто зберігати на вулиці через вплив вологи, температурних коливань та шкідників. Це може призвести до їх псування та захаращення простору.