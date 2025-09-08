Если сарай кажется слишком загроможденным, вполне вероятно, что он заполнен вещами, которые на самом деле не следует там хранить.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти помещения лучше всего подходят для таких вещей, как садовое оборудование, уличный декор и всего остального, что используется во дворе. Что же точно не следует там оставлять, рассказываем далее.

Каким вещам не место в сарае?

Одежда и постельное белье

Лучше всего держать одежду и другие текстильные изделия вне сарая. Влажный воздух может вызвать появление плесени или грибка на этих вещах. Кроме того, внутрь могут проникнуть вредители, которые могут загрязнить, повредить или создать дыры в ткани.

Еда

Ни в коем случае сарай не должен служить продолжением кладовой. Продукты любого вида пострадают от хранения там. То же касается корма для домашних животных и птиц.

Бумажные изделия

Важные документы, фотографии, книги и другие бумажные изделия могут испортиться из-за влаги, перепадов температур и заражения вредителями.

Игрушки

Длительное пребывание под воздействием тепла или холода может сделать пластиковые игрушки хрупкими, из-за чего они легко трескаются и ломаются. Куклы и мягкие игрушки также не выдержат воздействия температур.

Сарай – не место для хранения вещей / Фото Freepik

Электроника

Мыши и другие грызуны часто попадают в сараи, где любят грызть провода. Ненужную технику лучше продать или отдать на благотворительность, чтобы она не пострадала.

Летние аксессуары

Это касается всего, что связано с летом: солнцезащитный крем, поплавки и игрушки для бассейна, а также складные кресла на тканевой основе, поскольку все эти изделия пострадают от воздействия тепла и насекомых.

Краска и другие строительные материалы

Жара или холод портят краску и большинство строительных материалов, поэтому лучше не держать их в сарае, если есть план снова использовать эти вещи.

Что еще нельзя хранить на улице?

Древесный уголь, свечи, еда, электроника, химикаты для бассейна, краски, книги и документы, мебель, одежда и музыкальные инструменты – все это вещи, которые являются чувствительными к условиям хранения.

Все предметы из этого перечня не стоит хранить на улице из-за влияния влаги, температурных колебаний и вредителей. Это может привести к их порче и загромождению пространства.