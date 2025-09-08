Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти помещения лучше всего подходят для таких вещей, как садовое оборудование, уличный декор и всего остального, что используется во дворе. Что же точно не следует там оставлять, рассказываем далее.

Каким вещам не место в сарае?

Одежда и постельное белье

Лучше всего держать одежду и другие текстильные изделия вне сарая. Влажный воздух может вызвать появление плесени или грибка на этих вещах. Кроме того, внутрь могут проникнуть вредители, которые могут загрязнить, повредить или создать дыры в ткани.

Еда

Ни в коем случае сарай не должен служить продолжением кладовой. Продукты любого вида пострадают от хранения там. То же касается корма для домашних животных и птиц.

Бумажные изделия

Важные документы, фотографии, книги и другие бумажные изделия могут испортиться из-за влаги, перепадов температур и заражения вредителями.

Игрушки

Длительное пребывание под воздействием тепла или холода может сделать пластиковые игрушки хрупкими, из-за чего они легко трескаются и ломаются. Куклы и мягкие игрушки также не выдержат воздействия температур.

Электроника

Мыши и другие грызуны часто попадают в сараи, где любят грызть провода. Ненужную технику лучше продать или отдать на благотворительность, чтобы она не пострадала.

Летние аксессуары

Это касается всего, что связано с летом: солнцезащитный крем, поплавки и игрушки для бассейна, а также складные кресла на тканевой основе, поскольку все эти изделия пострадают от воздействия тепла и насекомых.

Краска и другие строительные материалы

Жара или холод портят краску и большинство строительных материалов, поэтому лучше не держать их в сарае, если есть план снова использовать эти вещи.

Что еще нельзя хранить на улице?

Древесный уголь, свечи, еда, электроника, химикаты для бассейна, краски, книги и документы, мебель, одежда и музыкальные инструменты – все это вещи, которые являются чувствительными к условиям хранения.

Все предметы из этого перечня не стоит хранить на улице из-за влияния влаги, температурных колебаний и вредителей. Это может привести к их порче и загромождению пространства.