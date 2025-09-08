Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти помещения лучше всего подходят для таких вещей, как садовое оборудование, уличный декор и всего остального, что используется во дворе. Что же точно не следует там оставлять, рассказываем далее.
Каким вещам не место в сарае?
Одежда и постельное белье
Лучше всего держать одежду и другие текстильные изделия вне сарая. Влажный воздух может вызвать появление плесени или грибка на этих вещах. Кроме того, внутрь могут проникнуть вредители, которые могут загрязнить, повредить или создать дыры в ткани.
Еда
Ни в коем случае сарай не должен служить продолжением кладовой. Продукты любого вида пострадают от хранения там. То же касается корма для домашних животных и птиц.
Бумажные изделия
Важные документы, фотографии, книги и другие бумажные изделия могут испортиться из-за влаги, перепадов температур и заражения вредителями.
Игрушки
Длительное пребывание под воздействием тепла или холода может сделать пластиковые игрушки хрупкими, из-за чего они легко трескаются и ломаются. Куклы и мягкие игрушки также не выдержат воздействия температур.
Сарай – не место для хранения вещей / Фото Freepik
Электроника
Мыши и другие грызуны часто попадают в сараи, где любят грызть провода. Ненужную технику лучше продать или отдать на благотворительность, чтобы она не пострадала.
Летние аксессуары
Это касается всего, что связано с летом: солнцезащитный крем, поплавки и игрушки для бассейна, а также складные кресла на тканевой основе, поскольку все эти изделия пострадают от воздействия тепла и насекомых.
Краска и другие строительные материалы
Жара или холод портят краску и большинство строительных материалов, поэтому лучше не держать их в сарае, если есть план снова использовать эти вещи.
Что еще нельзя хранить на улице?
Древесный уголь, свечи, еда, электроника, химикаты для бассейна, краски, книги и документы, мебель, одежда и музыкальные инструменты – все это вещи, которые являются чувствительными к условиям хранения.
Все предметы из этого перечня не стоит хранить на улице из-за влияния влаги, температурных колебаний и вредителей. Это может привести к их порче и загромождению пространства.