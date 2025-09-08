Если вязаные вещи теряют форму или на плечах появляются странные "рожки", которые невозможно выгладить – вероятнее, это последствия хранения на вешалке. Вес тяжелых свитеров, особенно шерстяных или кашемировых, тянет ткань вниз, растягивает ее и деформирует вид вещи, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как правильно хранить свитера?

Такие вещи почти всегда нужно хранить в сложенном виде – на полке или в ящике. Исключение: легкие хлопковые или тонкие кашемировые свитера – они могут выдержать хранение на вешалке без значительного ущерба.

Если у вас ограниченное пространство в шкафах и ящиках, можно воспользоваться:

Подвесными органайзерами – позволяют хранить свитера сложенными прямо в шкафу;

Штабелируемые кубы для хранения – прекрасно подходят для использования пространства на дне шкафа;

Если же вешание – единственный вариант, выбирайте правильные вешалки. Избегайте тонких металлических или пластиковых – они оставляют характерные следы на плечах. Вместо них используйте вешалки с мягкими или широкими плечиками.

Альтернатива – метод "сложить и повесить": сложите свитер пополам по вертикали и накиньте его через нижнюю перекладину вешалки (не через плечи). Такой способ поможет сохранить форму и продлить жизнь вашим вещам.

Тяжелую одежду лучше всего хранить в сложенном виде / Фото Pexels

Где хранить одежду, если нет шкафа?

Вместо традиционного шкафа можно выбрать одну из практичных альтернатив: