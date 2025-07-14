10 речей, які не можна зберігати на вулиці – навіть у гаражі чи на терасі

Більшість із нас стикалася з проблемою браку місця для зберігання речей, і спокуса винести зайве на вулицю може здатися цілком логічною. Каяки, грилі, садові меблі та спортивне спорядження місяцями залишаються під навісами чи на верандах.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, відкриті простори – навіть гаражі та сараї – мають вологість, різкі перепади температури та шкідників, які можуть зіпсувати речі швидше, ніж ви очікуєте. Ось список із 10 речей, які категорично не варто залишати на вулиці надовго.

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Які речі не можна зберігати на вулиці?

Деревне вугілля

Попри природне бажання тримати вугілля біля гриля – це погана ідея. Воно дуже добре вбирає вологу й швидко псується. Вологе вугілля погано горить і виділяє більше диму, ніж тепла. Зберігайте його тільки в сухих, герметичних контейнерах у приміщенні.

Свічки

На відкритому повітрі свічки швидко псуються: дощ робить їх непридатними до використання, а спека розтоплює або тріскає віск. Завжди забирайте їх у будинок після використання.

Їжа та напої

Коливання температури псують навіть запаковані продукти. Їжа втрачає свіжість, а напої в пляшках і банках можуть забруднюватися через перегрів пластику. Особливо це стосується корму для тварин та птахів – їх швидко знаходять шкідники.

Електроніка та акумулятори

Електронні прилади не призначені для вулиці. Навіть у накритих місцях температура та вологість шкодять компонентам, а акумулятори можуть протікати або навіть вибухати.

Хімікати для басейну та засоби для чищення

Багато чистильних засобів чутливі до вологи – вони псуються або злипаються. Хімікати для басейну, як і побутова хімія, краще зберігати в приміщеннях з хорошою вентиляцією.

Багатьом речам потрібне стабільне та сухе середовище / Фото Freepik

Фарби, морилки та герметики

Зберігання фарб надворі майже гарантовано призведе до їхнього псування. Волога викликає іржу на банках, а перепади температури – розшарування складу.

Книги, фото та документи

Паперові вироби псуються під впливом вологи й сонця буквально за кілька днів. Навіть у герметичних контейнерах вони стають мішенню для комах та гризунів.

Меблі для приміщень

Звичайні меблі швидко псуються на відкритому повітрі. Дерево вицвітає, тріскається, тканини вигорають, а металеві деталі іржавіють. Навіть у сараї зберігати меблі небезпечно без спеціального захисту.

Одяг і постіль

Несезонний одяг, постіль або спальні мішки вимагають сухого середовища зі стабільною температурою. В іншому випадку їх пошкоджує цвіль, шкідники й різкі перепади температури.

Музичні інструменти

Гітара, саксофон або барабани на вулиці дуже швидко втратять свій вигляд і функціональність. Волога, спека й холод шкодять дереву, металу й клеєним частинам інструментів.

До слова, речі на вулиці не тільки псуються, а й захаращують простір, тому їх не варто зберігати на веранді влітку.