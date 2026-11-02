50 000 циклів на тканині дивана: це означає, що на нього можна сісти 50 тисяч разів

На зразках меблевої тканини поруч із кольором, складом і правилами догляду можна побачити цифри 20 000, 50 000 або навіть 100 000 циклів. Це не приблизна кількість разів, скільки можна сісти на диван, і тим більше не термін його служби в днях чи роках.

У такий спосіб позначають результат випробування тканини на стирання. Один із найпоширеніших способів – тест Мартіндейла, який допомагає оцінити, наскільки добре оббивка витримує тертя під час користування меблями, пише Ideal Home.

Що означають 50 000 циклів Мартіндейла?

Під час тесту зразок тканини поміщають у спеціальний прилад і багаторазово труть об абразивний матеріал у контрольованих умовах. Кількість циклів фіксують до встановленої точки зношування. Тому позначка "50 000 циклів" означає, що тканина пройшла саме таку кількість циклів випробування на стирання.

Чим вища цифра, тим вищу стійкість до такого типу механічного впливу показав матеріал у лабораторному тесті.

Все, що потрібно знати про диван / Фото Unsplash

Для диванної оббивки Ideal Home радить орієнтуватися щонайменше на 20 000 циклів, а бажаним показником називає від 25 000. Водночас у продажу є тканини з результатами 35 000, 50 000, 100 000 циклів і більше.

Для порівняння, профільна Association for Contract Textiles використовує 20 000 циклів Мартіндейла як орієнтир для комерційних приміщень із невисоким навантаженням, а 40 000 – для громадських просторів із високою прохідністю. Це інші умови експлуатації, ніж удома, але вони допомагають зрозуміти масштаб показника 50 000 циклів.

Чи означає 50 000 циклів, що диван прослужить удвічі довше за тканину на 25 000?

Ні, саме тут цифри на етикетці найпростіше витлумачити неправильно. Тканина з удвічі більшою кількістю циклів не обов'язково матиме удвічі довший строк служби. Ба більше, результати випробувань того самого матеріалу можуть помітно відрізнятися, а високий показник стирання сам собою не прогнозує, скільки років оббивка збереже гарний вигляд.

Причина в тому, що тест Мартіндейла оцінює передусім стирання плоскої поверхні. У реальному житті диван зазнає й іншого навантаження – тканина натягується на краях, забруднюється, контактує з одягом, кігтями домашніх тварин, засобами для чищення та сонячним світлом.

Під час вибору оббивки варто дивитися не лише на кількість циклів. ACT радить також враховувати світлостійкість і стійкість кольору, фізичні властивості тканини, умови використання та правила чищення. Пілінг – появу маленьких кульок на поверхні – також перевіряють окремими випробуваннями, тож сама цифра Мартіндейла не дає повної відповіді щодо поведінки тканини.