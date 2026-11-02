50 000 циклов на ткани дивана: это не означает, что на него можно сесть 50 тысяч раз

Таким образом обозначают результат испытания ткани на истирание. Один из самых распространенных методов – тест Мартиндейла, который помогает оценить, насколько хорошо обивка выдерживает трение при использовании мебели, пишет Ideal Home.

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Что означают 50 000 циклов Мартиндейла?

Во время теста образец ткани помещают в специальный прибор и многократно трут об абразивный материал в контролируемых условиях. Количество циклов фиксируют до установленной точки износа. Поэтому отметка "50 000 циклов" означает, что ткань прошла именно такое количество циклов испытания на истирание.

Чем выше цифра, тем большую устойчивость к такому типу механического воздействия продемонстрировал материал в лабораторном тесте.

Все, что нужно знать о диване / Фото Unsplash

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Для диванной обивки Ideal Home рекомендует ориентироваться как минимум на 20 000 циклов, а желательным показателем называет от 25 000. В то же время в продаже есть ткани с результатами 35 000, 50 000, 100 000 циклов и более.

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Для сравнения: отраслевая ассоциация Association for Contract Textiles использует 20 000 циклов Мартиндейла в качестве ориентира для коммерческих помещений с невысокой нагрузкой, а 40 000 – для общественных пространств с высокой проходимостью. Это другие условия эксплуатации, чем дома, но они помогают понять масштаб показателя в 50 000 циклов.

Означает ли 50 000 циклов, что диван прослужит вдвое дольше, чем ткань на 25 000?

Нет, именно здесь цифры на этикетке проще всего истолковать неправильно. Ткань с вдвое большим количеством циклов не обязательно будет иметь вдвое более длительный срок службы. Более того, результаты испытаний одного и того же материала могут заметно отличаться, а высокий показатель истирания сам по себе не предсказывает, сколько лет обивка сохранит привлекательный вид.

Причина в том, что тест Мартиндейла оценивает прежде всего истирание плоской поверхности. В реальной жизни диван подвергается и другим нагрузкам – ткань натягивается по краям, загрязняется, соприкасается с одеждой, когтями домашних животных, чистящими средствами и солнечным светом.

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При выборе обивки стоит обращать внимание не только на количество циклов. ACT также советует учитывать светостойкость и стойкость цвета, физические свойства ткани, условия использования и правила чистки. Пилинг – появление мелких шариков на поверхности – также проверяют отдельными испытаниями, поэтому сама цифра Мартиндейла не дает полного представления о поведении ткани.