Як прочистити унітаз без вантуза: 5 ефективних способів

Засмічений унітаз без вантуза під рукою – одна з найнеприємніших ситуацій у домі. Коли вода стрімко підіймається, а паніка наростає, важливо знати: є кілька простих рішень, які допоможуть впоратися із проблемою швидко і без виклику сантехніка.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, усе необхідне для цього, ймовірно, вже є у вашому домі. Розповідаємо, як прочистити туалет без вантуза та на що варто звернути увагу перед початком робіт.

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Що потрібно зробити перед прочищенням?

Перш ніж починати прочищати унітаз, обов’язково перекрийте подачу води за допомогою вентиля за унітазом. Це допоможе уникнути переливу.

Далі варто відкрити бачок і закрити заслінку, щоб запобігти надходженню води під час змивання.

Також не забудьте одягнути захисні рукавички, окуляри та, за бажанням, маску. Також краще підготувати відро та рушники, щоб прибрати зайву воду з унітаза перед роботою.

Врятувати унітаз можна без вантуза / Фото Freepik

Як прочистити туалет без вантуза?

Гаряча вода. Гаряча вода допоможе розм’якшити засмічення і прочистити злив. Наповніть відро теплою водою (не окропом!) і поступово вливайте її в унітаз. Залиште на кілька хвилин і спробуйте змити. Процедуру можна повторювати декілька разів.

Засіб для миття посуду. Додайте у воду кілька щедрих порцій засобу для посуду, зачекайте близько 30 хвилин, потім влийте гарячу воду. Засіб діє як мастило, допомагаючи забрудненням легше проходити трубами. За необхідності можна замінити засіб на пом’якшувач для білизни.

Дротяна вішалка. Розігніть металеву вішалку, сформуйте невеликий гачок і обережно прочистьте засмічення через злив унітазу. Дійте обережно, щоб не подряпати порцеляну.

Пластикова пляшка. Наповніть пластикову пляшку теплою водою, прикрийте отвір великим пальцем, вставте у злив і різко стисніть пляшку. Такий метод створює тиск, подібний до вантуза, і може допомогти виштовхнути засмічення.

Харчова сода та оцет. Засипте в унітаз склянку соди, а потім повільно влийте склянку оцту. Дочекайтесь шипіння й реакції, після чого долийте теплу воду і змийте. Можливо, процедуру доведеться повторити.

До слова, щоб таких ситуацій не виникало, деякі речі ніколи не можна змивати в унітаз.