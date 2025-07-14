Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, все необходимое для этого, вероятно, уже есть в вашем доме. Рассказываем, как прочистить туалет без вантуза и на что стоит обратить внимание перед началом работ.

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Что нужно сделать перед прочисткой?

Прежде чем начинать прочищать унитаз, обязательно перекройте подачу воды с помощью вентиля за унитазом. Это поможет избежать перелива.

Далее стоит открыть бачок и закрыть заслонку, чтобы предотвратить поступление воды во время смывания.

Также не забудьте надеть защитные перчатки, очки и, по желанию, маску. Также лучше подготовить ведро и полотенца, чтобы убрать лишнюю воду из унитаза перед работой.

Спасти унитаз можно без вантуза / Фото Freepik

Как прочистить туалет без вантуза?

Горячая вода. Горячая вода поможет размягчить засоры и прочистить слив. Наполните ведро теплой водой (не кипятком!) и постепенно вливайте ее в унитаз. Оставьте на несколько минут и попробуйте смыть. Процедуру можно повторять несколько раз.

Средство для мытья посуды. Добавьте в воду несколько щедрых порций средства для посуды, подождите около 30 минут, затем влейте горячую воду. Средство действует как смазка, помогая загрязнениям легче проходить по трубам. При необходимости можно заменить средство на смягчитель для белья.

Проволочная вешалка. Разогните металлическую вешалку, сформируйте небольшой крючок и осторожно прочистите засор через слив унитаза. Действуйте осторожно, чтобы не поцарапать фарфор.

Пластиковая бутылка. Наполните пластиковую бутылку теплой водой, прикройте отверстие большим пальцем, вставьте в слив и резко сожмите бутылку. Такой метод создает давление, подобное вантузу, и может помочь вытолкнуть засор.

Пищевая сода и уксус. Засыпьте в унитаз стакан соды, а затем медленно влейте стакан уксуса. Дождитесь шипения и реакции, после чего долейте теплую воду и смойте. Возможно, процедуру придется повторить.

К слову, чтобы таких ситуаций не возникало, некоторые вещи никогда нельзя смывать в унитаз.