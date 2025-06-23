Что и почему не следует смывать в унитаз – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Что нельзя смывать в унитаз

Как утверждают сантехники, худшее, что можно сделать в собственной ванной, это смыть "растворимые салфетки". Дело в том, что некоторые такие влажные салфетки могут не разлагаться, а накапливаться внутри. В результате канализационные трубы могут забиться, и, чтобы их прочистить, придется вызывать мастера.

Также ни в коем случае нельзя смывать в унитаз средства женской гигиены. Они имеют поглощающие свойства, а потому могут застревать в водопроводе.

Сантехники не советуют смывать в канализацию лекарства, ведь они могут навредить окружающей среде.

Кроме того, не следует смывать в унитаз наполнитель для кошачьего туалета. Хотя на упаковке и написано, что его можно смывать, однако он может накапливаться на стенках канализационных труб. Это может привести к образованию серьезных засоров.

Бумажные полотенца хотя и раскисают от контакта с водой, но для полного их распада в жидкости надо немало времени. Поэтому, они также могут забивать канализацию.

К слову, ранее 24 Канал рассказал, как обычной зубной пастой можно очистить душевую кабину.