Забагато піни під час прання: як виправити ситуацію всього одним засобом

Надмірна кількість піни в барабані трапляється частіше, ніж здається, і може призвести до збоїв у роботі пральної машини або неякісного полоскання речей.

Причини цього явища різноманітні – від передозування порошку до використання невідповідного засобу. Як за допомогою простого лайфхака швидко впоратись із надлишком піни, якщо це вже сталося, розповідає 24 Канал.

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Що робити, якщо під час прання утворилось забагато піни

Надмірна кількість піни в пральній машині під час прання – це не просто дрібна незручність. Вона може заважати повноцінному полосканню білизни, призводити до протікань, блокування датчиків або навіть поломки машини.

Зазвичай основна причина цієї проблеми – надмірна кількість мийного засобу або використання засобу, який не призначений для автоматичного прання.

Проте, крім того, спричиняти надмірне спінення може й м'яка вода, залишки засобу з попередніх запусків, якщо машинку не очищувати, або неправильне завантаження барабана – надто маленьке або, навпаки, перевантажене прання порушує циркуляцію води та призводить до накопичення піни.

Як зменшити кількість піни під час прання: дивіться відео

Водночас вважати катастрофою велику кількість піни в барані точно не варто. Проблему можна усунути навіть під час прання.

Для цього слід взяти звичайний кондиціонер для білизни та залити його у пральну машину разом зі склянкою води. За кілька секунд через хімічну реакцію між речовинами рівень піни впаде і прання буде тривати далі.

Однак попри миттєву дієвість зловживати цим способом не варто. Кондиціонер знижує також дієвість прального порошку чи гелю, тож краще запобігати утворенню великої кількості піни, ніж потім руйнувати її таким чином.

До слова, аби прання було комфортним, варто доглядати за пралкою, щоб вона завжди ефективно працювала.