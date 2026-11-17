Восени та взимку навіть під теплою ковдрою буває складно зігрітися, якщо ліжко стоїть біля холодного вікна. Іноді зробити спальню комфортнішою допомагають прості зміни: перестановка меблів і вчасно закриті штори.

Видання Express розповіло, як облаштувати кімнату, щоб вона довше зберігала тепло.

Де поставити ліжко, щоб не мерзнути вночі?

За словами експертки з облаштування спалень Лізи Девіс, ліжко краще розташувати біля внутрішньої стіни. Вона зазвичай тепліша за зовнішню, яка безпосередньо контактує з холодним вуличним повітрям. Натомість місця впритул до вікна варто уникати. Холодне скло та можливі протяги можуть створювати дискомфорт під час сну, навіть якщо загалом у кімнаті не надто холодно.

Якщо опалення працює, перевірте, чи не затуляють батарею ліжко, комод або шафа. Великі меблі перед радіатором перешкоджають поширенню теплого повітря, тож кімната прогрівається гірше. На тверду підлогу біля ліжка можна постелити килим. Він створить додатковий ізоляційний шар і зробить ранкове вставання приємнішим.



Ліжко краще розташувати біля внутрішньої стіни / Фото Unsplash

Коли закривати штори, щоб утримати тепло?

Удень, коли у вікно світить сонце, штори варто розсунути.

А після заходу сонця – закрити, щоб зменшити втрати тепла через вікно.

Найкраще для цього підходять щільні штори або моделі з термопідкладкою. Якщо купувати нові не плануєте, можна додати до наявних тканинну підкладку. Водночас стежте, щоб довгі штори не накривали радіатор і не спрямовували його тепло до вікна.

Важливо пам'ятати: перестановка й текстиль не нагрівають кімнату самі собою. Проте вони допомагають зберегти наявне тепло та зменшити відчуття холоду – особливо біля вікон і зовнішніх стін.