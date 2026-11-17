Издание Express рассказало, как обустроить комнату, чтобы она дольше сохраняла тепло.

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Где поставить кровать, чтобы не мерзнуть ночью?

По словам эксперта по обустройству спален Лизы Дэвис, кровать лучше расположить у внутренней стены. Она обычно теплее внешней, которая напрямую соприкасается с холодным уличным воздухом. Зато места вплотную к окну следует избегать. Холодное стекло и возможные сквозняки могут создавать дискомфорт во время сна, даже если в целом в комнате не слишком холодно.

Если работает отопление, проверьте, не закрывают ли батарею кровать, комод или шкаф. Большая мебель перед радиатором препятствует распространению теплого воздуха, поэтому комната прогревается хуже. На твердый пол возле кровати можно постелить ковер. Он создаст дополнительный изоляционный слой и сделает утреннее пробуждение более приятным.

Кровать лучше расположить у внутренней стены / Фото Unsplash

Когда закрывать шторы, чтобы сохранить тепло?

Днем, когда в окно светит солнце, шторы стоит раздвинуть.

А после захода солнца – закрыть, чтобы уменьшить потери тепла через окно.

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Лучше всего для этого подходят плотные шторы или модели с термоподкладкой. Если покупать новые не планируете, можно добавить к имеющимся тканевую подкладку. При этом следите, чтобы длинные шторы не накрывали радиатор и не направляли его тепло к окну.

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Важно помнить: перестановка мебели и текстиль сами по себе не нагревают комнату. Однако они помогают сохранить имеющееся тепло и уменьшить ощущение холода – особенно возле окон и наружных стен.