Розкішний та дорогий аромат гарантовано: як створити приємний запах у домі

Гарний та приємний аромат у домі – запорука затишного простору. Щоб його створити, достатньо дотримуватися простих порад від експертів.

Як створити неймовірний та вишуканий аромат у домі своїми руками – повідомляє 24 Канал.

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Ароматичні свічки

Свічки – це не лише про додаткове освітлення чи тепло, а й про приємний аромат. Так, ароматичні свічки наповнюватимуть дім розкішним запахом, а також прикрашатимуть інтер'єр.

Аромадифузори

Ще один простий засіб створити фантастичний аромат у домі – встановити аромадифузори. Дифузор – це посудина з ефірною олією, у якій стоять спеціальні палички. Коли розчин олії випаровується, то простір наповнюється розкішним ароматом. Й до слова, тримається він дуже довго.



Аромадифузор для дому / Фото Freepik

Ефірна олія

Якщо хочете мати бюджетний та натуральний очищувач повітря, то можна сміливо купувати ефірні олії. Вони заповнюватимуть простір улюбленим ароматом, а також поглинатимуть усі неприємні запахи. Достатньо змішати у невеликому саше соду та ефірну олію.

Кімнатні рослини

Кімнатні рослини наповнюють кімнату киснем, а також є природними фільтрами. М'ята, жасмин, спатифілум, англійській плющ, драцена чи навіть фікус будуть дарувати свіжий та чистий запах у кімнаті.



Кімнатні рослини наповнюють простір свіжістю / Фото Freepik

Пряні трави

Якщо на підвіконні розвести невеликий сад і посадити у ньому розмарин, базилік чи м'яту, то кімнату наповнять фантастичні аромати свіжості та пряності.

Випічка

Аромат свіжих булочок, хліба чи круасанів створить дійсно затишну атмосферу у домі. Хоча такий запах недовготривалий, але запам'ятається надовго.

Свіжі квіти

Найкраще із завданням створення приємного аромату для дому впораються живі квіти. Троянди, піони, хризантеми чи будь-які інші квіти наповнюють кожен куточок простору неймовірним запахом.

Раніше експерти пояснили, що неприємні запахи у квартирі можуть бути викликані застоєм повітря, сміттям, домашніми тваринами, пліснявою, тютюновим димом або неправильним доглядом за текстилем. Цю проблему можна вирішити простими способами.