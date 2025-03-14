Яких помилок варто уникати під час ремонту – повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Пластикові підвіконня

Якщо у домі оновили вікна, то не обов'язково ставити звичайні пластикові підвіконня. Насправді, вони приносять чимало проблем. Матеріал швидко жовтіє, забруднюється, тріскається. Тому краще обрати підвіконня з сучасних матеріалів чи облицювати його деревом або плиткою.



Пластикові підвіконня – не найкраще рішення / Фото Unsplash

Неправильна довжина штор

Колір та довжину штор кожен обирає за власником смаком. Однак дизайнери знають, що укорочені моделі можуть легко зіпсувати найвишуканіший інтер'єр. Важливо, щоб штори прикривали підвіконня, адже занадто короткі моделі візуально зменшують вікно.

Водночас довгі тюлі, які лежать на підлозі, збирають на себе весь бруд. Крім того, вони заважатимуть під час прибирання та миття підлоги. Ідеальним варіантом стануть фіранки, які на кілька сантиметрів не дістають до підлоги.



Як обрати довжину штори / Фото Unsplash

Дроти та подовжувачі

Дроти є тією деталлю, яку хочеться заховати від очей. Краще під час планування інтер'єру подумати про плінтусні короби, які дозволять заховати "павутиння" шнурів та подовжувачів.

Дешева фурнітура

Дешева фурнітура на дверях псує вигляд. Першим, що бачать гості, це двері та ручку на них. Краще відразу обрати фурнітуру з якісних матеріалів, щоб потім не довелося її оновлювати.



Неякісна фурнітура може зіпсувати ремонт / Фото Unsplash

Штучні рослини

Декор штучними рослинами – найгірше рішення. Дизайнери вважають, що краще не мати жодної квітки, аніж ставити штучні гілки та квіти.

Крім того, штучні рослини постійно збирають пил, а тому з'явиться додаткова робота. Краще поставити кактуси, спатифілуми, пеларгонії та каланхое, які не потребують особливого догляду.

Електрощиток

Якщо електрощиток розташований у передпокої, то краще обрати коробку, яка не буде занадто громіздкою. Оберіть модель, яка більш пласка, пасує до кольору шпалер. Ідеальним рішенням буде взагалі спроба замаскувати електрощиток.



Електрощиток варто заховати або зробити не об'ємним / Фото Unsplash

Неорганізований простір

Порядок та чистота завжди прикрашають будь-який ремонт. Важливо, щоб у домі проводили генеральне прибирання, вчасно позбувалися зайвих речей та не захаращували простір.