Прибирання за хвилину: 8 щоденних звичок, що справді працюють

Чистий і охайний дім – це не завжди результат багатогодинного прибирання. Часто саме маленькі щоденні дії, які займають не більше хвилини, мають найбільший вплив.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, за словами професіоналів із прибирання, регулярне виконання кількох простих завдань може не лише підтримати порядок, а й зменшити потребу в масштабних генеральних прибираннях. Вісім корисних звичок, які варто взяти на озброєння, розповідаємо далі.

До теми Як прибирати швидше та легше: поради від професіоналів

Замініть кухонний рушник

Брудні або мокрі рушники не лише виглядають неохайно, а й можуть поширювати бактерії. Витратьте кілька секунд, щоб замінити їх – або на чистий тканинний, або на паперовий варіант.

Протріть кухонну раковину та кран

Раковина швидко накопичує бруд, жир та неприємні запахи. Щоденне протирання крана та поверхні раковини займе менше ніж хвилину, але допоможе уникнути серйозніших забруднень.

Змийте раковину у ванній

Засохла зубна паста виглядає неестетично й ускладнює чищення згодом. Просто змийте її одразу після чищення зубів – і раковина залишиться чистою без зайвих зусиль.

Протріть стільницю у ванній

Краплі води, косметика й пудра накопичуються дуже швидко. Зберігайте серветки під рукою й витирайте поверхні щодня – це допоможе уникнути шару бруду.

Регулярне дрібне прибирання підтримуватиме чистоту / Фото Freepik

Складіть одяг у кошик

Розкиданий по кімнаті одяг створює враження хаосу. Замість того, щоб відкладати – просто одразу кидайте речі в кошик для білизни.

Розвантажте тумбочку

Склянки, книги, упаковки – нічний столик часто перетворюється на звалище дрібниць. Одна хвилина на сортування поверне простору охайний вигляд.

Сортуйте пошту одразу

Купа конвертів на столі чи шафі миттєво створює відчуття безладу. Сортуйте пошту в день отримання: непотріб одразу викидайте, решту – кладіть у відведене місце.

Прибирайте дрібні забруднення відразу

Розлили сік? Насипались крихти? Замість того, щоб ігнорувати – витріть одразу. Це не забере й хвилини, зате позбавить потреби мити підлогу повністю пізніше.

До слова, щоб не ускладнити собі наведення ладу вдома, деякі тренди у прибиранні професіонали радять ігнорувати.