Затишок чи зайві проблеми: що варто знати про штучну траву на балконі

Штучна трава – один із найпростіших способів швидко оновити балкон без ремонту та значних витрат. Достатньо розстелити покриття, підрізати його під форму простору – і навіть стара підлога одразу матиме зовсім інший вигляд.

Видання kb.pl розповіло про переваги та недоліки штучної трави на балконі.

Чому штучна трава популярна?

Головна перевага штучної трави – простота встановлення. Для її укладання не потрібно демонтувати плитку чи проводити складні ремонтні роботи. Покриття можна розкласти безпосередньо на підлозі, обрізати до потрібного розміру та за потреби прибрати наприкінці сезону.

Ще один плюс – доступна ціна. Штучна трава зазвичай обходиться дешевше, ніж дерев'яний або композитний настил чи нова плитка. При цьому вона дозволяє швидко приховати стару або зношену поверхню балкона.



Чому штучна трава зараз така популярна / Фото Unsplash

Зелене покриття також допомагає створити затишну атмосферу. Воно добре поєднується з дерев'яними меблями, плетеними аксесуарами та рослинами в горщиках. Навіть невеликий балкон завдяки цьому може нагадувати маленький сад.

Практичність полягає і в тому, що килимок зі штучної трави можна зняти після завершення теплого сезону. Його варто очистити, добре висушити та зберігати у сухому місці до наступної весни.

Яку штучну траву вибрати?

Перед покупкою варто звернути увагу на зовнішній вигляд покриття. Найдешевші варіанти часто мають неприродний яскраво-зелений колір та однакову довжину волокон. Через це вони можуть виглядати досить штучно.

Більш натуральний вигляд мають моделі, у яких поєднуються волокна різної довжини та кілька відтінків зеленого. Бежеві або оливкові вкраплення також допомагають зробити покриття візуально схожим на справжню траву.

Не менш важливими є стійкість до ультрафіолету та якість водовідведення. Оскільки матеріал постійно перебуває на відкритому повітрі, ці характеристики безпосередньо впливають на його довговічність. Перед укладанням також необхідно перевірити дренаж балкона. Поверхня повинна мати достатній ухил для відведення води.

Які недоліки має штучна трава?

Попри простоту та привабливий вигляд, штучна трава має кілька суттєвих недоліків. Один із головних – сильне нагрівання на сонці . Якщо балкон більшу частину дня перебуває під прямими сонячними променями, синтетичне покриття може нагріватися до високої температури. У такому випадку ходити по ньому босоніж може бути некомфортно.

. Якщо балкон більшу частину дня перебуває під прямими сонячними променями, синтетичне покриття може нагріватися до високої температури. У такому випадку ходити по ньому босоніж може бути некомфортно. Матеріал також погано переносить вплив високих температур і відкритого вогню . Недопалок, іскра від гриля або гарячий предмет можуть розплавити волокна та залишити на поверхні пляму, яку вже неможливо буде відновити.

. Недопалок, іскра від гриля або гарячий предмет можуть розплавити волокна та залишити на поверхні пляму, яку вже неможливо буде відновити. Штучна трава потребує і регулярного очищення. У її волокнах накопичуються пил, листя, пилок, крихти та шерсть домашніх тварин. Тому покриття потрібно періодично пилососити й промивати.

Є й екологічний аспект. Більшість штучної трави виготовляється із синтетичних матеріалів, а після завершення терміну експлуатації її не завжди можна легко переробити. Тому краще обирати якісне покриття, яке прослужить кілька сезонів, замість найдешевшого варіанта, який доведеться швидко замінити.