Штучний газон – тренд сезону: чому його обирають все частіше

Все більше власників будинків обирають штучний газон замість класичної трави. Він має чудовий вигляд протягом усього року, не потребує складного догляду та постійного скошування.

Хоча раніше штучний газон використовували виключно для спортивних чи комерційних об'єктів, але зараз вони популярні й серед звичайних власників будинків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Які переваги штучного газону

Штучний газон – це штучне покриття, яке складається із синтетичного поліетилену, поліпропілену або нейлону. Таке покриття має вигляд справжньої трави, але набагато міцніший та зручніший в експлуатації.

За словами експертів, сучасні штучні газони не виглядають як пластикові, як це було кілька років тому. Нині їхня текстура така ж м'яка, як і справжня трава. Такий ефект створюється завдяки кільком шарам. Так, найнижчим є "шар соломи" – це багатоканальні текстуровані волокна, які нагадують коріння, маленькі гілки та саму траву.

Що стосується переваг, то штучний газон набагато простіший у догляді, аніж справжня трава. По-перше, його не потрібно поливати, й це величезний плюс для екології, адже витрачається значно менше ресурсів.



Переваги штучного газону / Фото Freepik

По-друге, штучний газон – легкий у догляді. Він не накопичує бактерії, легкий в очищуванні та довговічний. Так, штучний газон достатньо хоча б раз на тиждень мити, щоб позбутися пилу та бруду.

Крім того, штучний газон безпечний для середовища. Його більше не виготовляють з перероблених шин чи іншої гуми, яка негативно впливає на ґрунт.

Штучний газон також є довговічним. За оцінками експертів, сучасна штучна трава може прослужити від 15 до 25 років, якщо дотримуватися правил експлуатації та догляду.

Усі ці переваги роблять штучний газон трендовим. Через його практичність та довговічність все більше власників будинків встановлюють його на своєму подвір'ї.

Раніше експерти назвали прості способи, як покращити свій газон, не витративши ні копійки.