Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, трішки креативності та трохи зусиль – і ваш газон стане виглядати значно краще. Як покращити свою територію без фінансових витрат, розповідаємо далі.

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Видаліть бур’яни

Бур’яни можуть значно псувати вигляд вашого газону. Замість того, щоб купувати дорогі хімікати, можна використовувати простіші методи. Наприклад, залийте бур’яни окропом – це ефективний спосіб боротьби з ними, особливо на ранніх стадіях росту. Також можна просто видаляти бур’яни вручну, переконавшись, що ви повністю витягаєте корінь, щоб вони не виросли знову.

Приберіть сміття та зайві предмети

З часом на подвір’ї можуть накопичуватися старі меблі, зламаний декор або сміття, принесене вітром. Озирніться навколо та визначте, що можна прибрати або переробити. Старі пластикові меблі можна віддати на вторинну переробку, а деякі предмети декору – використати для творчих проєктів.

Згрібайте листя та прибирайте гілки

Розкидане листя та гілки можуть зробити газон недоглянутим. Згрібання листя – швидкий спосіб покращити вигляд двору. Далі подрібнене листя можна використати як натуральну мульчу для саду або додати у компост.

Очистьте терасу та вуличні меблі

Якщо ваші меблі або доріжки вкрилися пилом та брудом, візьміть відро з водою, трохи мила та щітку для чищення. Простий розчин оцту, мила для посуду та води допоможе відновити чистоту ваших меблів.

Газон не вимагає надзвичайних зусиль для догляду / Фото Pexels

Створіть садовий бордюр своїми руками

Окантовка клумб допоможе зробити двір доглянутішим. Це можна зробити безкоштовно, використовуючи природні матеріали – наприклад, великі камені або дерев’яні колоди. Якщо у вас немає матеріалів, просто викопайте вузьку траншею по краях клумби – це допоможе створити чіткі межі між травою та квітами.

Обмінюйтеся рослинами з сусідами

Якщо вам потрібні нові рослини, запитайте у друзів чи сусідів, чи можуть вони поділитися живцями своїх квітів. Багато рослин можна розмножувати простим способом – зрізавши частину стебла та укорінивши її у воді або ґрунті.

Обрізайте кущі

Кущі можуть швидко втрачати форму, якщо їх не обрізати. Регулярний догляд допоможе зробити ваш сад більш акуратним. Важливо знати, коли краще виконувати обрізку – зазвичай це потрібно робити після періоду цвітіння.

Використовуйте старі шини для декору

Старі шини можуть стати оригінальним елементом ландшафтного дизайну. З них можна зробити кашпо для квітів або навіть гойдалку для дітей. Їх також можна пофарбувати в яскраві кольори, щоб додати цікавий акцент у вашому дворі.

Використовуйте природні матеріали

Замість купівлі нового декору, використовуйте матеріали, які можна знайти у природі. Наприклад, великі камені можуть стати частиною садового ландшафту, а з гілок можна зробити оригінальні конструкції для підтримки в'юнких рослин.

До речі, щоб газон виглядав гарно у будь-яку пору року, за ним важливо доглядати постійно. Створення графіка догляду за газоном допомагає підтримувати його здоров'я та зовнішній вигляд упродовж всього року.