Дівчина купила трендову швабру Swiffer з тіктоку: чи дійсно вона настільки ефективна

Дівчина придбала трендову швабру з тіктоку – Swiffer. Її часто критикують, бо вона нібито не ефективно миє підлогу, однак її істинне призначення дещо інше.

Так, дівчина придбала трендову швабру і перевірила, з якими завданнями вона дійсно ефективно впорається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачку тіктоку @kate.life70.

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Чи дійсно ефективна швабра Swiffer

Ще торік у тіктоці вірусною стала швабра Swiffer. Основна її перевага – це обертання на 360 градусів та змінні серветки, якими можна робити прибирання. Однак слід розуміти, що вона підходить для щоденного вологого прибирання, яке підтримує чистоту. Натомість для генерального прибирання чи миття підлоги раз на кілька днів швабра Swiffer не підходить.

Також ще однією перевагою, через яку швабра підкорила тисячі людей, – спеціальні отвори, у які можна закріпити ганчірку для миття.

Так, користувачка мережі придбала вірусну швабру та використала її для миття стін. Яким було здивування дівчини, коли вона побачила брудну серветку після протирання стін. За словами дівчини, минулого тижня вона мила плитку у ванній кімнаті, однак швабра Swiffer дійсно ефективно очистила стіни.

Оскільки швабра має довгу ручку, то нею можна легко помити стелю чи високі шафи.

Чи ефективна вірусна швабра Swiffer: дивіться відео

До слова, раніше у мережі розповіли, як правильно мити натяжну стелю, щоб не пошкодити її. Оскільки найчастіше натяжну стелю роблять з ПВХ-плівки, то варто дотримуватися певних рекомендації щодо її миття.