Старі дрова можуть підвести взимку: коли їх уже не варто використовувати

Багато господарів переконані, що чим довше дрова лежать у дровітні, тим краще вони горітимуть. Однак навіть правильно висушена деревина з часом може втратити свої властивості. Особливо небезпечні волога, грибки та шкідники, які поступово руйнують поліна.

Польське видання WP Dom розповіло, скільки насправді часу можна зберігати дрова, щоб вони не втратили свої властивості.

Скільки років можна зберігати дрова?

Оптимальний термін зберігання дров часто оцінюють приблизно у 4 – 5 років після заготівлі. Однак це не означає, що після цього часу деревина автоматично стає непридатною. Насправді термін зберігання залежить насамперед від вологості, породи дерева та умов у дровітні.

Добре висушені поліна, захищені від опадів і гниття, можуть залишатися придатними для опалення значно довше. Водночас тривале зберігання у вологому місці може призвести до:

розвитку грибків,

появи комах,

поступового руйнування деревини.

Якщо поліна починають гнити, вони втрачають частину горючого матеріалу, а отже, можуть давати менше тепла.

Скільки часу потрібно сушити дрова?

Свіжозрубана деревина містить багато вологи, тому її не рекомендують одразу використовувати для опалення. Для ефективного горіння вологість дров бажано знизити до 20% або менше. Тривалість сушіння залежить від породи дерева та умов зберігання:

Береза, вільха, тополя – орієнтовно 1 – 1,5 року.

Дуб, бук, граб, ясен – приблизно 2 – 3 роки.

Сосна та ялина – за сприятливих умов можуть висохнути приблизно за рік.

Ці терміни приблизні. Розколоті поліна в добре провітрюваній дровітні висихають швидше, ніж великі колоди, складені без доступу повітря.

Скільки років можна зберігати дрова / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що дрова вже зіпсувалися?

Навіть якщо деревина пролежала кілька років, її стан можна оцінити за зовнішніми ознаками. Насторожити повинні такі зміни:

Поліна стали неприродно легкими, м'якими або крихкими.

Деревина легко розсипається на труху.

На поверхні помітні сліди гниття чи грибкового ураження.

З'явився виразний затхлий запах.

Усередині деревини видно численні ходи комах.

Такі ознаки можуть свідчити, що деревина поступово руйнується. Особливо небажано використовувати для опалення запліснявілі дрова.

Як правильно зберігати дрова, щоб вони не псувалися?

Щоб деревина якомога довше залишалася придатною для опалення, важливо захистити її від вологи та забезпечити хорошу вентиляцію. Насамперед дрова не варто складати безпосередньо на землю. Краще використовувати дерев'яні піддони або спеціальні підставки, які запобігають контакту з вологим ґрунтом.

Дровітня повинна мати дах, що захищає від дощу та снігу. Водночас її бокові стінки бажано залишати відкритими для циркуляції повітря. Також між рядами полін варто залишати невеликі проміжки, щоб деревина не накопичувала вологу.

Отже, дрова не мають чіткого терміну придатності, як харчові продукти. Проте неправильне зберігання здатне зіпсувати навіть якісну деревину. Тому важливіше стежити не за віком полін, а за їхньою сухістю та станом.