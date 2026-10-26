Старые дрова могут подвести зимой: когда их уже не стоит использовать

Польское издание WP Dom рассказало, как долго на самом деле можно хранить дрова, чтобы они не утратили свои свойства.

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Сколько лет можно хранить дрова?

Оптимальный срок хранения дров часто оценивают примерно в 4–5 лет после заготовки. Однако это не означает, что по истечении этого времени древесина автоматически становится непригодной. На самом деле срок хранения зависит прежде всего от влажности, породы дерева и условий в дровяном сарае.

Хорошо высушенные поленья, защищенные от осадков и гниения, могут оставаться пригодными для отопления значительно дольше. В то же время длительное хранение во влажном месте может привести к:

развитию грибков,

появлению насекомых,

постепенному разрушению древесины.

Если поленья начинают гнить, они теряют часть горючего материала, а значит, могут давать меньше тепла.

Сколько времени нужно сушить дрова?

Свежесрубленная древесина содержит много влаги, поэтому ее не рекомендуют сразу использовать для отопления. Для эффективного горения влажность дров желательно снизить до 20% или менее. Продолжительность сушки зависит от породы дерева и условий хранения:

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Береза, ольха, тополь – ориентировочно 1–1,5 года.

Дуб, бук, граб, ясень – примерно 2–3 года.

Сосна и ель – при благоприятных условиях могут высохнуть примерно за год.

Эти сроки приблизительны. Расколотые поленья в хорошо проветриваемой дровяной кладовой высыхают быстрее, чем большие бревна, сложенные без доступа воздуха.

Сколько лет можно хранить дрова / Фото Unsplash

Как понять, что дрова уже испортились?

Даже если древесина пролежала несколько лет, ее состояние можно оценить по внешним признакам. Насторожить должны такие изменения:

Поленья стали неестественно легкими, мягкими или ломкими.

Древесина легко рассыпается в труху.

На поверхности заметны следы гниения или грибкового поражения.

Появился выраженный затхлый запах.

Внутри древесины видны многочисленные ходы насекомых.

Такие признаки могут свидетельствовать о том, что древесина постепенно разрушается. Особенно нежелательно использовать для отопления заплесневелые дрова.

Как правильно хранить дрова, чтобы они не портились?

Чтобы древесина как можно дольше оставалась пригодной для отопления, важно защитить ее от влаги и обеспечить хорошую вентиляцию. Прежде всего, дрова не следует складывать непосредственно на землю. Лучше использовать деревянные поддоны или специальные подставки, которые предотвращают контакт с влажной почвой.

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Дровяной сарай должен иметь крышу, защищающую от дождя и снега. В то же время его боковые стенки желательно оставлять открытыми для циркуляции воздуха. Также между рядами поленьев следует оставлять небольшие промежутки, чтобы древесина не накапливала влагу.

Итак, у дров нет четкого срока годности, как у пищевых продуктов. Однако неправильное хранение способно испортить даже качественную древесину. Поэтому важнее следить не за возрастом поленьев, а за их сухостью и состоянием.