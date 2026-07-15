Будинок нагріватиметься ще швидше: яка помилка перетворює оселю на баню

У спекотні літні дні багато хто намагається охолодити будинок або квартиру, залишаючи вікна відчиненими. Однак саме ця звичка часто стає головною причиною того, що в оселі стає ще спекотніше. Якщо надворі температура вища, ніж у приміщенні, відкрите вікно працює не на охолодження, а навпаки – впускає гаряче повітря.

Чому відчинені вдень вікна лише погіршують ситуацію?

Як зазначає The Guardian, у найспекотніші години дня гаряче повітря проникає в будинок через відкриті вікна. Разом із ним нагріваються стіни, підлога, меблі та інші поверхні, які накопичують тепло й продовжують віддавати його навіть після заходу сонця.

Особливо швидко нагріваються квартири та будинки з вікнами, що виходять на південну або західну сторону. Саме через це кондиціонеру доводиться працювати довше, а витрати на електроенергію зростають.

Коли потрібно провітрювати будинок?

Для того, щоб зберегти прохолоду, фахівці радять відкривати вікна лише тоді, коли температура надворі нижча, ніж у приміщенні. Для цього ідеально підходять:

рано вранці;

пізно ввечері;

уночі.

Вдень, особливо під час спеки, вікна краще тримати зачиненими. Наскрізне провітрювання також варто робити лише тоді, коли зовнішнє повітря прохолодніше.



Чому відчинені вдень вікна лише погіршують ситуацію / Фото Pexels

Чому важливо закривати штори?

Навіть через закрите вікно сонячне проміння може значно нагрівати кімнату. Скло пропускає сонячну енергію, яка накопичується всередині приміщення. Зменшити нагрівання допоможуть:

щільні світлі штори;

жалюзі;

світловідбивні рулонні штори;

зовнішні ролети або маркізи.

Для приватних будинків важливу роль відіграє утеплення даху. Якщо покрівля недостатньо ізольована, вона швидко нагрівається під сонцем і передає тепло всередину. Якісне утеплення допомагає підтримувати комфортну температуру не лише взимку, а й улітку.

Додатковим джерелом тепла стає й побутова техніка. Духовка, електроплита, сушильна машина, телевізор чи потужний комп'ютер виділяють тепло під час роботи. Щоб не перегрівати будинок, варто готувати їжу вранці або ввечері, за можливості користуватися мультиваркою чи мікрохвильовою піччю, вимикати техніку з розетки після використання та замінити лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи.