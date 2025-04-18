130-річний будинок вразив соцмережі секретом, що був схований за однією зі стін

Відео американського рієлтора, який відкрив несподівану приховану таємницю у старому будинку в Кентуккі, стало вірусним у YouTube.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Сем Гейне, 32-річний агент з нерухомості, опублікував ролик із 130-річного будинку, у якому показав незвичайну знахідку – веранду для сну, заховану за однією зі стін. Як виглядає цей простір, розповідаємо далі.

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Як чоловік відкрив неочікувану особливість старовинного дому

Відео Сема про незвичну особливість будинку набрало понад 374 000 переглядів. У ролику рієлтор демонструє вузький простір, який колись слугував відкритою верандою, призначеною для сну в літню спеку.

Вірите чи ні, але раніше це була відкрита веранда, де люди спали у спеку. Згодом хтось обгородив її, перетворивши на житловий простір,

– ділиться чоловік.

Він спеціалізується на історичній нерухомості та захоплюється деталями будинків минулих століть. Так, під час огляду одного з помешкань він помітив нетипові цегляні віконні та дверні рами в коридорі, що натякали на зміну первісного планування будинку.

Після розмови з попереднім власником Сем підтвердив свої здогадки: тут справді колись була відкрита веранда для сну.

Як виглядає колишня веранда для сну: дивіться відео

У відео Гейне детально описує, як виглядали типові веранди для сну: двоє вікон і двері по центру, ще двоє дверей із боків, що з'єднували приміщення з трьома зонами будинку. Такий дизайн дозволяв створювати природну вентиляцію й охолодження, особливо актуальне для спекотного й вологого клімату південних штатів США.

Ці архітектурні рішення були популярними у вікторіанську епоху, до появи сучасного кондиціонування. За словами рієлтор, веранди для сну найчастіше можна побачити в таких містах, як Новий Орлеан, а також у теплих регіонах країни. Вони не лише функціональні, а й додають будинку естетичної привабливості.

Чоловік також припускає, що веранда була закрита протягом останніх 30 років. За його словами, з 1980-х до початку 2000-х район, у якому розташований цей дім, вважався досить небезпечним, і облаштування внутрішніх приміщень було одним зі способів посилення безпеки.

Попри те, що веранда для сну є рідкістю в сучасному будівництві, Сем висловлює жаль, що такі елементи майже зникли.

Це було розумне, красиве рішення. Я хотів би бачити більше таких будинків сьогодні,

– зазначив він.

До речі, такі неочікувані особливості старовинних будинків не є рідкістю. Нещодавно власник ще одного сторічного будинку у США зірвав старий килим та був приголомшений тим, що він приховував.