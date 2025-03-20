Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація на Reddit про це відкриття швидко стала вірусною та зібрала понад 10 000 вподобань і й чимало коментарів. Як виглядає вінтажна підлога, розповідаємо далі.

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Як під килимом сховали вінтажну підлогу

За словами власника будинку, коли він зняв старий та жахливий жовтий килим з підлоги, під ним виявився ще і сірий килим для офісних приміщень, а потім був шар пінопластової підкладки, за яким й була прихована вінтажна лінолеумна підлога.

Виявлене покриття вражає своїм вишуканим квітковим візерунком, що стало яскравим контрастом відносно сучасних килимів.

Як виглядає вінтажна підлога: дивіться фото

Власник вважає, що будинок був споруджений близько 1910 року, що підтверджується деякими документами, але планує звернутися до місцевих органів містобудування для детальнішої інформації про будівництво.

Хоча підлога, за його словами, потребує певного обслуговування через деякі дрібні дефекти, він планує в майбутньому перетворити цей простір на особистий куток для читання та рукоділля.

До речі, таємниці може приховувати не тільки підлогове покриття. Так, одна пара зняла шпалери у будинку 1600-х років, приголомшена тим, що було під ним.