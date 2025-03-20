Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация на Reddit об этом открытии быстро стала вирусной и собрала более 10 000 лайков и немало комментариев. Как выглядит винтажный пол, рассказываем далее.

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Как под ковром спрятали винтажный пол

По словам владельца дома, когда он снял старый и ужасный желтый ковер с пола, под ним оказался еще и серый ковер для офисных помещений, а затем был слой пенопластовой подложки, за которым и был скрыт винтажный линолеумный пол.

Обнаруженное покрытие поражает своим изысканным цветочным узором, что стало ярким контрастом относительно современных ковров.

Как выглядит винтажный пол: смотрите фото

Владелец считает, что дом был построен около 1910 года, что подтверждается некоторыми документами, но планирует обратиться в местные органы градостроительства для более детальной информации о строительстве.

Хотя пол, по его словам, требует определенного обслуживания из-за некоторых мелких дефектов, он планирует в будущем превратить это пространство в личный уголок для чтения и рукоделия.

Кстати, тайны может скрывать не только напольное покрытие. Так, одна пара сняла обои в доме 1600-х годов, потрясена тем, что было под ним.