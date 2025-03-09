Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, владельцы старинного поместья, который датируется XVII веком, поделились неожиданным открытием, которое заставило многих зрителей задуматься, что иногда обои могут быть не просто элементом декора, но и последней линией защиты здания. Что именно произошло с супругами, рассказываем далее.

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Какое открытие пара сделала во время ремонта

Пара, занимающаяся реконструкцией своего исторического дома, опубликовала в соцсетях ролик, в котором мужчина осторожно снимает старые обои.

Однако это обыденное занятие обернулось настоящим шоком – под бумажным покрытием на стенах оказались глубокие диагональные трещины, которые свидетельствуют о серьезных структурных повреждениях здания.

Когда вы решаете снять обои и понимаете, что, возможно, они держали дом вместе. Только немного краски, и все будет хорошо,

– пошутила семья.

Как пара обнаружила трещины под обоями: смотрите видео

Видео быстро приобрело популярность, вызвав волну комментариев. Некоторые пользователи выражали серьезные опасения относительно состояния здания.

"Диагональные трещины над дверными проемами означают потенциально серьезные структурные проблемы", "О, чувак... тебе нужен инженер-конструктор", – писали люди.

В то же время некоторые подошли к ситуации с юмором. Один пользователь пошутил: "Просто приклейте обои обратно и сделайте вид, что ничего не видели".