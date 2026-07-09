Не поспішайте позбуватися старих чашок: ці ідеї вас приємно здивують

Старі чашки, які вже не використовуються за призначенням, можуть отримати друге життя. Замість того, щоб захаращувати кухонні шафи або опинитися у смітнику, їх можна перетворити на практичні органайзери, декоративні елементи чи навіть горщики для рослин.

Видання Good Housekeeping розповіло, як дати "друге життя" старому посуду.

Як використати старі чашки?

Підставка для кухонного приладдя

Замість того щоб зберігати лопатки, вінчики чи дерев'яні ложки у шухляді, поставте їх у велику чашку на кухонній стільниці. Якщо посуд ковзає по поверхні, проблему легко вирішити, приклеївши до дна гумові накладки.

Органайзер для робочого столу

Чашка стане зручним місцем для ручок, олівців, ножиць, лінійок або інших дрібниць. Це простий спосіб підтримувати порядок на письмовому столі.

Мінігорщик для кімнатних рослин

Старий посуд чудово підходить для вирощування невеликих рослин або сукулентів. Для цього можна зробити дренажний отвір у дні або просто поставити всередину пластиковий горщик із квіткою.



Чашки ідеально використовувати як мінігорщик для кімнатних рослин / Фото Pinterest

Посуд для швидких десертів

Якщо чашка виготовлена з матеріалу, який можна використовувати в мікрохвильовій печі, у ній легко приготувати популярні кекси чи інші порційні десерти без використання великої форми для випікання.

Матеріал для декоративної мозаїки

Якщо чашка тріснула або має відколи, її не обов'язково викидати. Уламки можна використати для створення мозаїки, прикрасивши ними вазони, садові доріжки, столи чи інші декоративні вироби.



Уламки можна використати для мозаїки / Фото Pinterest

Якщо чашка вам більше не потрібна, але залишається у хорошому стані, її можна передати до благодійної організації, притулку, соціальної їдальні або магазину вживаних речей. Це допоможе скоротити кількість відходів і водночас принесе користь іншим.

Замість того щоб позбуватися старого посуду, варто дати йому другий шанс. Такі прості рішення не лише допомагають підтримувати порядок удома, а й сприяють більш відповідальному споживанню.