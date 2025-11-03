Унікальна новинка: стільниці, з якого матеріалу, захоплять кухні у 2026 році

Одним із ключових елементів будь-якого кухонного дизайну є стільниця. У 2026 році популярними будуть стільниці з унікальний матеріал – лавового каменю.

Лавовий камінь – це природна вулканічна порода, яку формують у плити для стільниць, покривають емалевою глазур'ю та випалюють при надзвичайно високій температурі. У лавового каменю є багато переваг як у матеріалу для кухонних поверхонь, але перед тим як інвестувати в нього, варто врахувати кілька моментів, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому стільниці з лавового каменю стали модними?

Лавовий камінь – це красивий і надзвичайно міцний матеріал, який, без сумніву, стане одним із головних трендів 2026 року, і причини цього очевидні.

Він має безліч переваг: чудово витримує високу температуру, більш довговічний, ніж більшість інших матеріалів для стільниць, а також має унікальний, повністю індивідуальний зовнішній вигляд.

Оскільки тенденції відходять від концепції "повністю білої кухні", це чудовий спосіб додати у простір кольору й виразності.

Який вигляд має стільниця з лавового каменю: дивіться відео

Крім того, сьогодні особливо популярні екологічні рішення, і лавовий камінь, без сумніву, належить до них. Це природний матеріал, створений, щоб служити багато років, тож він є більш свідомим вибором із погляду сталого розвитку.

Проте перед тим, як включити лавовий камінь у дизайн своєї кухні, варто врахувати один важливий фактор – вартість. Це один із найдорожчих варіантів стільниць – його ціна може сягати близько 33 000 доларів за квадратний метр із врахуванням покриття глазур'ю, тобто приблизно стільки ж, скільки коштує натуральний мармур.

Однак, на відміну від вибагливого мармуру, лавовий камінь надзвичайно стійкий до плям і пошкоджень. Тож, хоча він і дорогий, якщо ви впевнені, що цей тренд вам справді до душі й ви не втратите до нього інтерес у найближчі роки, це може стати вартою інвестицією.

Лавова стільниця – це інвестиція у якість / Фото Kate Feather, Pyrolave Architecture

Як додати стільницю з лавового каменю в інтер'єр кухні?

Як пише видання The Southern Living, головна перевага лавового каменю – його неймовірна палітра. Він може стати яскравим акцентом навіть у простому інтер'єрі. Дизайнери радять або повністю зануритись у колір, або поєднувати яскраву стільницю з нейтральними стінами та меблями, щоб підкреслити її красу.

Крім того, експерти рекомедують комбінувати його з деревом або металом – такі матеріали підкреслюють природну фактуру каменю та посилюють ефект глянцю. Тепле освітлення також допоможе зробити блиск стільниці виразнішим.

Щоб акцентувати увагу витонченості каменю, оберіть мінімалістичний декор – керамічні вази, світильники з простими формами чи м'яке освітлення.

Які ще стільниці будуть популярні у 2026 році?

Останніми роками на кухнях переважав кварц – міцний, зручний і стильний матеріал. Але у 2026 році на зміну йому приходить натуральний кварцит. Кварцит обирають ті, хто хоче екологічний і водночас елегантний інтер'єр. Він витримує високу температуру, довговічний і простий у догляді (за правильного покриття). Недоліки теж є: він дорожчий за штучні аналоги й потребує щорічного оновлення захисного шару. Проте його природна краса компенсує ці мінуси – кварцит має безліч відтінків і виразні прожилки, які додають кухні розкоші та характеру.