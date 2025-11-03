Уникальная новинка: столешницы, из какого материала, захватят кухни в 2026 году

Одним из ключевых элементов любого кухонного дизайна является столешница. В 2026 году популярными будут столешницы из уникальный материал лавового камня.

Лавовый камень – это природная вулканическая порода, которую формируют в плиты для столешниц, покрывают эмалевой глазурью и обжигают при чрезвычайно высокой температуре. У лавового камня есть много преимуществ как у материала для кухонных поверхностей, но перед тем как инвестировать в него, стоит учесть несколько моментов, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Почему столешницы из лавового камня стали модными?

Лавовый камень – это красивый и очень прочный материал, который, без сомнения, станет одним из главных трендов 2026 года, и причины этого очевидны.

Он имеет множество преимуществ: прекрасно выдерживает высокую температуру, более долговечен, чем большинство других материалов для столешниц, а также имеет уникальный, полностью индивидуальный внешний вид.

Поскольку тенденции отходят от концепции "полностью белой кухни", это отличный способ добавить в пространство цвета и выразительности.

Как выглядит столешница из лавового камня: смотрите видео

Кроме того, сегодня особенно популярны экологические решения, и лавовый камень, без сомнения, относится к ним. Это природный материал, создан, чтобы служить много лет, поэтому он является более сознательным выбором с точки зрения устойчивого развития.

Однако перед тем, как включить лавовый камень в дизайн своей кухни, стоит учесть один важный фактор – стоимость. Это один из самых дорогих вариантов столешниц – его цена может достигать около 33 000 долларов за квадратный метр с учетом покрытия глазурью, то есть примерно столько же, сколько стоит натуральный мрамор.

Однако, в отличие от прихотливого мрамора, лавовый камень чрезвычайно устойчив к пятнам и повреждениям. Поэтому, хотя он и дорогой, если вы уверены, что этот тренд вам действительно по душе и вы не потеряете к нему интерес в ближайшие годы, это может стать стоящей инвестицией.

Скамьевая столешница – это инвестиция в качество / Фото Kate Feather, Pyrolave Architecture

Как добавить столешницу из лавового камня в интерьер кухни?

Как пишет издание The Southern Living, главное преимущество лавового камня – его невероятная палитра. Он может стать ярким акцентом даже в простом интерьере. Дизайнеры советуют или полностью погрузиться в цвет, или сочетать яркую столешницу с нейтральными стенами и мебелью, чтобы подчеркнуть ее красоту.

Кроме того, эксперты рекомедуют комбинировать его с деревом или металлом – такие материалы подчеркивают естественную фактуру камня и усиливают эффект глянца. Теплое освещение также поможет сделать блеск столешницы более выразительным.

Чтобы акцентировать внимание изящества камня, выберите минималистичный декор – керамические вазы, светильники с простыми формами или мягкое освещение.

Какие еще столешницы будут популярны в 2026 году?

В последние годы на кухнях преобладал кварц – прочный, удобный и стильный материал. Но в 2026 году на смену ему приходит натуральный кварцит. Кварцит выбирают те, кто хочет экологический и одновременно элегантный интерьер. Он выдерживает высокую температуру, долговечен и прост в уходе (при правильном покрытии). Недостатки тоже есть: он дороже искусственных аналогов и требует ежегодного обновления защитного слоя. Однако его природная красота компенсирует эти минусы – кварцит имеет множество оттенков и выразительные прожилки, которые добавляют кухне роскоши и характера.