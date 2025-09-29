Кварц долгое время имел заслуженную популярность. Это прочный, простой в уходе, гигиенический материал, доступен во многих стильных вариациях, цветах и узорах. Однако все эти преимущества имеют и серьезные минусы. Производство кварца сильно влияет на окружающую среду: много энергии тратится на склеивание материалов, да еще и используются синтетические компоненты, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest и Currently.

Почему кухонные столешницы из кварцита – главный тренд будущего?

Все больше людей хотят, чтобы интерьеры в их домах были экологичными и одновременно красивыми, поэтому они отказываются от искусственных столешниц в пользу натурального кварцита. Этот материал идеально подходит для кухонь, где много готовят, благодаря своей прочности, долговечности и устойчивости к высоким температурам. К тому же при условии правильного покрытия кварцит легко чистить.

Кухонные столешницы из кварцита приобретают популярность / Фото Home and garden

Впрочем, есть и минусы. Во-первых, существуют более доступные по цене варианты столешниц. Во-вторых, кварцит более пористый, чем большинство искусственных материалов, поэтому для сохранения его долговечности нужно раз в год обновлять защитное покрытие. Но для тех, кто ценит стиль, эффектный вид кварцита перекрывает эти недостатки. Он предлагает широкий выбор оттенков: от насыщенных зеленых и холодных серых с перламутровыми или розовыми оттенками до нежных бежевых и кремовых тонов. Его красивые, динамические прожилки – яркие или деликатные – придадут изысканности любой кухне.

Какой еще тренд в дизайне кухни будет господствовать в 2026 году?

На кухне Гвинет Пэлтроу дизайнеры заметили деталь, которая будет популярной в следующем году. Актриса имеет холодильник-невидимку, замаскированный под обычный шкаф со стеклянными дверцами. Спрос на встраиваемую технику будет постоянно расти.