Хлои показала в Instagram, как декорировала свой дом в Калифорнии к Хэллоуину. Она провела тур по дому для подписчиков, передает 24 Канал со ссылкой на Hola.

Как Хлои Кардашьян декорировала дом к Хэллоуину?

Входные двери дома превратились в осеннюю фантазию, обрамленную кластерами оранжевых и белых тыкв, скелетов и осенних листьев.

Но центральным элементом во дворе стала высокая скульптура Джека Скеллингтона из фильма "Кошмар перед Рождеством", которая приветствовала посетителей, пока на фоне играла культовая песня из фильма This Is Halloween.

Тур не закончился на пороге. Внутри Хлои показала поклонникам свой уютный камин и лаунж-зону. Большие оранжевые тыквы и еще больше осенних листьев окружали камин, создавая потрясающую арку, которая мгновенно придавала пространству праздничного, сказочного сияния.

Кремовые подушки рядом смягчали общую атмосферу, объединяя жуткое и уютное.

Как выглядит дом Хлои Кардашьян / Скриншоты Hola

Это не первый раз, когда Хлои тщательно украшала свой дом в октябре. В прошлом году ее декор был значительно более жутким: летающие призраки, метлы ведьм, лианы, тыквы всех цветов. Перед домом даже стояли два огромных Джеки Скеллингтона, поэтому атмосфера была более страшной, чем в этом году.

Для Хлои украшение дома к Хэллоуину – это не столько о собственной любви к празднику, сколько о желании создать волшебные моменты для детей. Погружаясь в праздничное настроение, она формирует семейные традиции, которые Тру и Тейтем будут помнить еще много лет.

Справка: Хлои Кардашьян имеет двоих детей – 7-летнюю дочь Тру и 3-летнего сына Тейтема.

Как в этом году украсила дом к Хэллоуину Ким Кардашьян?

44-летняя Ким показала свой "дом с привидениями" 2 октября. Коридор был похож на темную пещеру: его заполнили паутина, белые полотна и мумия, висящая вверх ногами. Вокруг лестницы она поставила призраков в капюшонах и мерцающие свечи, чтобы создать зловещую атмосферу.