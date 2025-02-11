Варто врахувати перед покупкою: які недоліки можуть мати сушарки з підігрівом

Сушарки з підігрівом здаються чудовим рішенням для зимового прання. Вони допомагають уникнути довгого очікування, коли білизна сохне природним шляхом.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, проте, перш ніж купувати цей пристрій, варто знати про його можливі недоліки. Що інколи ускладнює використання таких сушарок, розповідаємо далі.

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Які мінуси мають сушарки з підігрівом

Хоча такі сушарки ефективно виконують свою функцію, вони також створюють проблему надлишкової вологи під собою. Це може спричинити:

Деформацію підлоги. Постійне вбирання вологи здатне призвести до викривлення або розшарування матеріалу.

Перегрів поверхні. Висока температура може послабити захисне покриття підлоги.

Конденсацію та накопичення вологи. Це може створювати сприятливі умови для розвитку цвілі.

Щоб зменшити негативний вплив сушарки на підлогу, можна дотримуватися кількох простих порад.

По-перше, розташовуйте сушарку правильно – не ставте її занадто близько до меблів чи стін, щоб тепло могло рівномірно розсіюватися, а не накопичуватися під пристроєм.

Також використовуйте захисні покриття. Спеціальні термостійкі килимки або підкладки допоможуть захистити поверхню підлоги.

Крім того, не забувайте вмикати осушувач повітря – він зменшить рівень вологи в кімнаті та запобігатиме накопиченню конденсату.

Сушарки з підігрівом мають свої недоліки / Фото Freepik

Чи варто купувати сушарки з підігрівом

Такі сушарки можуть бути корисними, якщо використовувати їх правильно. Дотримуючись простих правил, ви зможете уникнути пошкодження підлоги та зробити процес сушіння ефективнішим.

Однак, якщо у вас велика родина або часто сушите багато білизни, можливо, варто розглянути альтернативні варіанти, наприклад, сушильну машину.

Як ефективно використовувати сушарку

Оскільки більшість моделей сушарок з підігрівом не вміщують великої кількості білизни, варто застосовувати кілька хитрощів для кращого результату.

Зокрема, використовуйте вертикальний простір. Часто сушарки мають кілька рівнів, що дозволяє розміщувати більше речей.

Також сушіть одяг партіями – замість того, щоб намагатися висушити все одразу, поділіть білизну на кілька завантажень.

Разом з тим перевертайте речі – це допоможе їм рівномірно висихати, не перевантажуючи пристрій.