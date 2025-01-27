Фактурні шпалери: усе, що потрібно знати перед тим, як клеїти їх

Фактурні шпалери з їх рельєфною поверхнею стають все популярнішими завдяки своїм унікальним декоративним можливостям.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вони створюють візуальний ефект, додають глибини кімнаті та можуть навіть приховати недоліки стін. Проте, як і будь-який матеріал, вони мають свої плюси та мінуси, які варто врахувати перед покупкою. Що слід знати до того, як клеїти такі шпалери, розповідаємо далі.

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Переваги фактурних шпалер

Фактурні шпалери мають чимало переваг. Зокрема, це унікальний дизайн та візуальний інтерес. Вони можуть імітувати різні матеріали, такі як тканини чи навіть хутро, створюючи оригінальний акцент у кімнаті. Такі шпалери підходять для зон, де ви хочете створити враження, наприклад, у вітальні чи їдальні, і часто стають предметом розмови серед гостей.

Також завдяки товстому шару та рельєфним візерункам, ці шпалери ефективно маскують подряпини, тріщини та нерівності стін. Це робить їх ідеальним вибором для старих будинків або приміщень, де поверхні далекі від ідеальних.

Крім того, фактурні шпалери виготовлені з більш щільних матеріалів, що робить їх стійкими до розривів і потертостей. Це особливо важливо для приміщень з високим рухом, таких як коридори чи дитячі кімнати.

Недоліки фактурних шпалер

Водночас фактурні шпалери не позбавлені й недоліків. Їхнє виробництво складніше, що робить їх значно дорожчими за аналоги. Якщо вам потрібна велика кількість матеріалу, наприклад для кухні чи вітальні, це може стати значним фінансовим викликом.

Разом з тим рельєфна поверхня та складні візерунки можуть ускладнити процес наклеювання. Для досягнення ідеального результату часто потрібен досвід або допомога професіоналів.

Як виглядають фактурні шпалери: дивіться фото

На додачу до цього текстуровані поверхні мають тенденцію накопичувати пил, тому для збереження їхнього вигляду може знадобитися регулярне чищення. Це особливо важливо для кімнат, де стіни піддаються більшому забрудненню.

Ремонт же фактурних шпалер може бути викликом, оскільки рельєфні малюнки складно підібрати. У разі пошкоджень може знадобитися замінити не лише невелику ділянку, а й значну частину шпалер, що призводить до додаткових витрат.

Як вибрати фактурні шпалери

Щоб максимально використовувати переваги фактурних шпалер, обирайте якісний матеріал із простим доглядом, особливо для приміщень з високою вологістю чи великим рухом.

Використовуйте їх для акцентних стін, щоб зекономити кошти та створити стильний вигляд.

Також плануйте монтаж заздалегідь і враховуйте можливість найму професіоналів для складних проєктів.