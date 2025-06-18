Як оновити зовнішній вигляд будинку у 2025 році: 5 головних трендів

Незалежно від того, чи ви хочете підвищити вартість свого будинку для перепродажу, чи просто прагнете справити враження на гостей та сусідів, оновлення фасаду та ландшафту – це завжди розумна інвестиція.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, у 2025 році тенденції в зовнішньому оформленні нерухомості надають перевагу не лише естетиці, а й функціональності, сталому розвитку та індивідуальному стилю. Які актуальні ідеї варто врахувати для покращення вигляду будинку вже цього року, розповідаємо далі.

Також цікаво Як зробити свій будинок екологічним: прості кроки до зеленого житла

Яскраві кольори

На зміну стриманим сірим і бежевим приходять насичені, глибокі тони. У 2025 році експерти рекомендують звернути увагу на вугільні, теракотові, темно-зелені та сині відтінки. Саме вони можуть надати фасаду глибини та підкреслити архітектурні деталі.

Ефектно виглядає поєднання основного сміливого кольору з теплими акцентами – наприклад, білими віконницями або дерев’яними дверима.

У ландшафті також актуальні яскраві відтінки – зокрема бірюзовий, який викликає асоціації з небом і морем.

Художнє озеленення

Класичні доріжки та патіо тепер стають полем для творчості. Сучасні власники будинків дедалі частіше створюють індивідуальні ландшафтні рішення з різноманітних матеріалів – каменю, цегли, дерева та гравію. Поєднання текстур і кольорів надає простору візуального інтересу, водночас залишаючись практичним.

Також зростає популярність унікальних під’їзних шляхів: замість однотонного бетону використовують візерунчасту бруківку або проникні матеріали, які також сприяють екологічному водовідведенню.

Живі стіни та паркани

Природні огорожі – ще один тренд, який поєднує красу та користь. Живі паркани та вертикальні стіни з рослин додають приватності, водночас прикрашаючи простір та сприяючи екологічності. Вони ідеальні для будинків із невеликою ділянкою, адже дозволяють розмістити зелень вертикально.

Озеленення стає важливою частиною помешкання / Фото Pexels

У 2025 році все більше людей віддають перевагу саме таким рішенням – вони не лише зручні, а й відповідають потребі у природному та сталому середовищі.

Ландшафт як простір для життя

Все більшого поширення набуває концепція "обжитого" саду – не надто доглянутого, але наповненого життям. Це тренд про повернення до природи: використання місцевих рослин, мінімальне втручання у ріст зелені, екологічний підхід до догляду. Важливо не створювати ідеально підстрижений газон, а дати можливість саду розкриватися природно.

Такий підхід сприяє біорізноманіттю, знижує витрати на догляд і робить ландшафт привабливим для тих, хто шукає єдності з природою.

Виразні вхідні двері

Центральний елемент фасаду – це вхідні двері, і у 2025 році вони знову виходять на передній план. Модні кольори – яскраво-червоний, насичений синій, глибокий зелений, жовтий.

Варто також звернути увагу на матеріали: натуральне дерево, перероблене дерево, металеві акценти, скло різних фактур.

Крім того, слід розглянути оригінальну фурнітуру: ручки, молотки, елементи декору, які допомагають створити перше враження ще до того, як гість увійде в дім.

До слова, літо – чудовий час для того, щоб покращити помешкання без зайвих витрат.