Один з найголовніших елементів на кухні – шафи. Саме меблі додають інтер'єру відповідного характеру та роблять простір затишним. Так, залежно від матеріалу та кольору фасадів, кухня може мати як сучасний, так і застарілий вигляд.

Нині трендовими знову стають меблі, які були популярними 30 – 40 років тому. Що знову повертається у моду на кухнях, повідомляє 24 Канал з посиланням на House Digest.

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Який головний кухонний тренд 2026 року?

У моду знову повертаються шафи, які були популярними у 1980 – 1990 роках. Мовиться про кухонні меблі з білого дуба.

На початку 2000-х років естетичні уподобання в інтер'єрі почали різко змінюватися. На зміну світлим меблям почали приходити темні відтінки горіха та вишні. Однак мода – циклічна, і нині знову трендовими стають світлі меблі, особливо – кольору білого дуба.

Так, головним трендом 2026 року на кухнях є шафи з білого дуба. Вони універсальні, легкі у догляді та створюють позачасовий інтер'єр, який завжди матиме стильний вигляд.

Приклад кухні у кольорі білого дуба: дивіться фото

У сучасному дизайні все більше господарів обирають легкий та світлий інтер'єр, який легко адаптувати до різних стилів. Земляні відтінки та натуральні матеріали не втрачають актуальності, а тому кухні з білого дуба цілком природно повертаються у моду.

Дизайнери зауважують, що такі кухонні меблі дуже гнучкі в інтер'єрі. Білий дуб може створити як традиційний сільський дизайн, так і сучасну мінімалістичну естетику.

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