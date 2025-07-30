Так, сантехніки назвали 6 речей, які ніколи не слід робити у власному домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.
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Що не слід робити із сантехнікою?
- Використання хімічних засобів для прочищення каналізації
Сантехніки одноголосно стверджують, що агресивні хімічні засоби для прочищення зливів – один із найшвидших способів скоротити термін служби сантехніки. Такі засоби зазвичай надзвичайно корозійні та є лише тимчасовим способом, аби позбутися проблем. Найкраще каналізацію чистити механічно спеціальними засобами, які мають сантехніки.
- Надмірне затягування труб і кранів
Дуже часто, коли починає протікати труба чи душова лійка власники будинків затягують кріплення якомога сильніше. Однак це не дуже правильно, адже часто причиною протікання є пошкоджений ущільнювач чи прокладка, які слід замінити. Крім того, надмірне затягування може деформувати труби та спричинити нові протікання.
- Використання таблеток для очищення бачка унітаза
Таблетки справді підтримують чистоту води, що надходить у ваш унітаз. Але проблема в тому, що вони також зношують ущільнювачі та прокладки в бачку. Відтак, регулярне використання таких засобів сприяє швидшому зносу сантехніки.
- Відсутність системи фільтрації води
Хоча системи фільтрації води відрізняються за вартістю, проте вони можуть легко заощадити ваші гроші. Нефільтрована вода призводить до накопичення осаду у водонагрівачі, що скорочує термін його служби та знижує ефективність нагріву, засмічує крани та робить туалети брудними. Усе це збільшує знос сантехніки.
- Неправильна утилізація гарячого жиру
Жир може застигати у трубах та бути причиною серйозних засмічень у каналізації. Відтак, сантехніки не рекомендують зливати жир у каналізацію. Краще для цього виділити контейнер, який можна ставити у морозилку – прости зливати у нього жир, ставити у морозильну камеру, а потім викидати на смітник.
- Ігнорування засмічень та протікань
Ніколи не слід ігнорувати протікання та засмічення каналізації. Перші проблеми слід відразу вирішувати, адже потім це може стати причиною серйозних поломок з усією сантехнікою.
До слова, раніше експерт розповів, чому не слід одночасно користуватися пральною машиною та приймати душ. Як виявилося, це може погано вплинути на сантехніку та роботу техніки.