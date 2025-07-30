Так, сантехніки назвали 6 речей, які ніколи не слід робити у власному домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Що не слід робити із сантехнікою?

Використання хімічних засобів для прочищення каналізації

Сантехніки одноголосно стверджують, що агресивні хімічні засоби для прочищення зливів – один із найшвидших способів скоротити термін служби сантехніки. Такі засоби зазвичай надзвичайно корозійні та є лише тимчасовим способом, аби позбутися проблем. Найкраще каналізацію чистити механічно спеціальними засобами, які мають сантехніки.

Надмірне затягування труб і кранів

Дуже часто, коли починає протікати труба чи душова лійка власники будинків затягують кріплення якомога сильніше. Однак це не дуже правильно, адже часто причиною протікання є пошкоджений ущільнювач чи прокладка, які слід замінити. Крім того, надмірне затягування може деформувати труби та спричинити нові протікання.

Використання таблеток для очищення бачка унітаза

Таблетки справді підтримують чистоту води, що надходить у ваш унітаз. Але проблема в тому, що вони також зношують ущільнювачі та прокладки в бачку. Відтак, регулярне використання таких засобів сприяє швидшому зносу сантехніки.

Відсутність системи фільтрації води

Хоча системи фільтрації води відрізняються за вартістю, проте вони можуть легко заощадити ваші гроші. Нефільтрована вода призводить до накопичення осаду у водонагрівачі, що скорочує термін його служби та знижує ефективність нагріву, засмічує крани та робить туалети брудними. Усе це збільшує знос сантехніки.

Неправильна утилізація гарячого жиру

Жир може застигати у трубах та бути причиною серйозних засмічень у каналізації. Відтак, сантехніки не рекомендують зливати жир у каналізацію. Краще для цього виділити контейнер, який можна ставити у морозилку – прости зливати у нього жир, ставити у морозильну камеру, а потім викидати на смітник.

Ігнорування засмічень та протікань

Ніколи не слід ігнорувати протікання та засмічення каналізації. Перші проблеми слід відразу вирішувати, адже потім це може стати причиною серйозних поломок з усією сантехнікою.

До слова, раніше експерт розповів, чому не слід одночасно користуватися пральною машиною та приймати душ. Як виявилося, це може погано вплинути на сантехніку та роботу техніки.