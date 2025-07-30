Так, сантехники назвали 6 вещей, которые никогда не следует делать в собственном доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Что не следует делать с сантехникой?

Использование химических средств для прочистки канализации

Сантехники единогласно утверждают, что агрессивные химические средства для прочистки сливов – один из самых быстрых способов сократить срок службы сантехники. Такие средства обычно чрезвычайно коррозионные и являются лишь временным способом, чтобы избавиться от проблем. Лучше канализацию чистить механически специальными средствами, которые имеют сантехники.

Чрезмерное затягивание труб и кранов

Очень часто, когда начинает протекать труба или душевая лейка владельцы домов затягивают крепления как можно сильнее. Однако это не очень правильно, ведь часто причиной протекания является поврежденный уплотнитель или прокладка, которые следует заменить. Кроме того, чрезмерное затягивание может деформировать трубы и вызвать новые протечки.

Использование таблеток для очистки бачка унитаза для унитаза

Таблетки действительно поддерживают чистоту воды, поступающей в ваш унитаз. Но проблема в том, что они также изнашивают уплотнители и прокладки в бачке. Поэтому, регулярное использование таких средств способствует более быстрому износу сантехники.

Отсутствие системы фильтрации воды

Хотя системы фильтрации воды отличаются по стоимости, однако они могут легко сэкономить ваши деньги. Нефильтрованная вода приводит к накоплению осадка в водонагревателе, что сокращает срок его службы и снижает эффективность нагрева, засоряет краны и делает туалеты грязными. Все это увеличивает износ сантехники.

Неправильная утилизация горячего жира

Жир может застывать в трубах и быть причиной серьезных засоров в канализации. Поэтому, сантехники не рекомендуют сливать жир в канализацию. Лучше для этого выделить контейнер, который можно ставить в морозилку – прости сливать в него жир, ставить в морозильную камеру, а потом выбрасывать на помойку.

Игнорирование засоров и протечек

Никогда не следует игнорировать протечки и засоры канализации. Первые проблемы следует сразу решать, ведь потом это может стать причиной серьезных поломок со всей сантехникой.

К слову, ранее эксперт рассказал, почему не следует одновременно пользоваться стиральной машиной и принимать душ. Как оказалось, это может плохо повлиять на сантехнику и работу техники.