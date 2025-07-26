Почему не стоит включать стиральную машинку, когда кто-то принимает душ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Почему не следует включать стиралку одновременно с душем?

Закинуть стирку и сразу пойди в душ – хорошая идея, чтобы выполнить 2 задачи одновременно. Однако эксперты предостерегают, что так делать не следует.

Во-первых, одновременное использование душа и стиральной машины может вызвать низкое давление воды и перепады температуры. В зависимости от того, как спланирована водопроводная система, перепад температуры и давление могут быть очень ощутимыми. Так, если стиралка и душ подключены к одной линии, то помыться во время стирки будет непросто.

Во-вторых, одновременное использование стиралки и душа может существенно увеличить счет за электроэнергию. Так, водонагреватель будет пытаться нагреть воду для душа, а стиралка в то же время будет делать ту же задачу. Поэтому, электроэнергии будет использоваться в разы больше.

Поэтому эксперты рекомендуют ставить в душе клапаны балансировки давления или термостатические смесители. Это будет поддерживать стабильную температуру воды, даже когда кто-то смывает воду в туалете или работает стиральная машина. Однако лучшим вариантом решить эту проблему является поэтапное использование водопровода – сначала принять душ, а после запустить стиральную машинку.

К слову, недавно эксперты рассказали, для чего на самом деле существует режим быстрой стирки на стиралке. Как оказалось, на этом режиме некоторые вещи нельзя стирать.