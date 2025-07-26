Чому не варто вмикати пральну машинку, коли хтось приймає душ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Чому не слід вмикати пралку одночасно з душем?

Закинути прання і відразу піди в душ – гарна ідея, щоб виконати 2 завдання одночасно. Однак експерти застерігають, що так робити не слід.

По-перше, одночасне використання душу та пральної машини може спричинити низький тиск води та перепади температури. Залежно від того, як спланована водопровідна система, перепад температури та тиск можуть бути дуже відчутними. Так, якщо пралка та душ під'єднані до однієї лінії, то помитися під час прання буде непросто.

По-друге, одночасне використання пралки та душу може суттєво збільшити рахунок за електроенергію. Так, водонагрівач намагатиметься нагріти воду для душу, а пралка в той самий час робитиме те ж завдання. Відтак, електроенергії буде використовуватися в рази більше.

Тому експерти рекомендують ставити у душі клапани балансування тиску або термостатичні змішувачі. Це підтримуватиме стабільну температуру води, навіть коли хтось змиває воду в туалеті або працює пральна машина.Однак найкращим варіантом вирішити цю проблему є поетапне використання водопроводу – спочатку прийняти душ, а після запустити пральну машинку.

До слова, нещодавно експерти розповіли, для чого насправді існує режим швидкого прання на пралці. Як виявилося, на цьому режимі деякі речі не можна прати.