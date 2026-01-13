Труби можуть лопнути навіть без води: що робити, якщо опалення відключили надовго

Після масованої атаки на Київ багато мешканців залишилися без світла та теплопостачання. Міська влада була змушена подавати тепло на знижених параметрах або зовсім зливати воду з батарей, щоб уникнути аварій. Однак навіть у таких умовах залишається ризик замерзання труб, якщо не вжити відповідних заходів.

Як захистити труби від замерзання та розривів – розкаже 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Дивіться також Без цього ніяк: експерти зізналися, як обрати реле, якщо напруга весь час "скаче"

Коли вода у трубах може замерзнути?

Вода в трубах опалення може почати замерзати при температурі близько нуля та нижче. У зоні ризику – кутові квартири та старі будинки з поганою теплоізоляцією. Значно підвищують ймовірність утворення льоду:

мороз на вулиці,

відключене опалення,

розміщення труб уздовж зовнішніх стін.

Навіть якщо воду злили, у трубах можуть залишитися залишки рідини у радіаторах, поворотах або низьких точках, а також конденсат, що перетворюється на бурульки всередині системи.

Що треба зробити?

Як пише British Gas, щоб уникнути проблем, важливо перевірити, чи дійсно вся вода з батарей злита.

Не закривайте крани повністю – залиште їх відкритими, щоб уникнути тиску у трубах. Проблемні місця слід утеплити, зокрема труби біля зовнішніх стін, на балконах, кутові ділянки кімнат, введення труб у стіни, ділянки під підвіконнями та стояки у санвузлах. Для ізоляції можна використовувати мінеральну вату в оболонці або спінений поліетилен, обгортаючи трубу та заклеюючи стики скотчем чи фольгованою стрічкою. Якщо спеціальної теплоізоляції немає, можна обійтися підручними матеріалами – старими рушниками, пледами, непотрібним одягом, картоном або клаптями тканини. Зверху рекомендується накрити шар поліетилену, щоб захистити від вологи.

Труби варто утеплити у 2 – 3 шари та по можливості закрити коробом. Важливо також залишати між трубою і стіною невеликий повітряний проміжок, щоб уникнути "запечатування холоду".



Що робити, якщо опалення відключили надовго / Фото Unsplash

Що робити, якщо труба вже замерзла?

Якщо труба все ж замерзла, не намагайтеся її швидко відтанути окропом, феном або відкритим вогнем – різкий перепад температур може спричинити розрив труби.

Найбезпечніший спосіб – це поступове підвищення температури в приміщенні. Навіть підвищення на 5 – 7 градусів допоможе запобігти замерзанню.

Для цього можна включити духовку чи газову плиту на кухні або поставити невеликий обігрівач поруч із батареєю в житлових кімнатах. У ванній та туалеті можна залишати каструлю з гарячою водою, щоб пара підвищувала температуру в приміщенні.

Як зберегти тепло вдома?

В умовах регулярних обстрілів та відключень електроенергії надзвичайно важливо зберегти тепло вдома. Є кілька практичних кроків, які врятують оселю від холоду. Зокрема:

усуньте протяги,

встановіть термоштори,

звільніть простір біля радіаторів.

Якщо світло вимикають надовго, а пічного опалення немає, то варто замислитися над обігрівачем з вбудованим акумулятором або пристрої з живленням через USB.