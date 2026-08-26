Колорадський жук раптово зник: експертка розповіла, що сталося і чого чекати наступного року

Садівники відзначають, що цьогоріч у різних регіонах України помітно зменшилася чисельність колорадського жука. Однак радіти його зникненню зарано: за сприятливої погоди шкідник може досить швидко відновити свою популяцію.

Про це кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник розповіла в коментарі "Главкому".

Чому колорадського жука стало менше?

За словами експертки, скорочення чисельності шкідника спостерігають у різних областях України. Про меншу кількість колорадського жука, зокрема, повідомляють і фахівці з Волині. На це вплинуло одразу кілька факторів.

Першим могла стати холодна зима з глибоким промерзанням ґрунту. Саме в ґрунті зимує доросла форма колорадського жука, тому сильні морози могли негативно вплинути на частину популяції.

з глибоким промерзанням ґрунту. Саме в ґрунті зимує доросла форма колорадського жука, тому сильні морози могли негативно вплинути на частину популяції. Не менш важливою стала затяжна та прохолодна весна . Вона могла сповільнити розвиток шкідника та його розмноження.

. Вона могла сповільнити розвиток шкідника та його розмноження. Втім, одним із головних факторів експертка називає літню спеку. Високі температури виявилися несприятливими для колорадського жука.

За словами Тетяни Олійник, коли температура повітря піднімається до +35 – 37 градусів, яйця шкідника можуть пересихати, а личинки масово гинуть через зневоднення. Додатковим фактором стало скорочення площ, на яких вирощують картоплю в окремих регіонах. Чим менше таких посівів, тим складніше шкіднику формувати великі локальні популяції.



Чому колорадського жука стало менше / Фото Unsplash

Чи зникне колорадський жук?

Попри помітне скорочення чисельності, говорити про зникнення шкідника не варто. Колорадський жук має високу здатність до відновлення популяції, тому після сприятливого сезону його кількість може знову різко зрости.

Жук назавжди не зникне,

– наголосила експертка.

За її прогнозом, якщо наступного року встановиться помірно тепла та волога погода, чисельність колорадського жука може знову збільшитися. Тому навіть після сезону з невеликою кількістю шкідника городникам не варто повністю відмовлятися від захисту картоплі.

Експертка радить застосовувати системний підхід і чергувати інсектициди з різними діючими речовинами, щоб зменшити ризик формування у колорадського жука стійкості до препаратів.