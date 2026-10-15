Душові кабіни й ванни вже не в тренді: що встановлюють у сучасних оселях

Під час облаштування ванної кімнати дедалі частіше обирають не лише красиву, а й практичну сантехніку. Замість звичайних ванн і душових кабін увагу привертають компактні сидячі ванни, які допомагають заощадити простір і роблять водні процедури комфортнішими.

Як пише польське видання WP Dom, мовиться про сидячі ванни. Їхня основна перевага – компактність. Вони займають менше місця, ніж стандартні моделі завдовжки 160 – 170 сантиметрів, тому можуть стати вдалим рішенням для невеликих ванних кімнат.

Ще одна особливість – вбудоване сидіння, яке дає змогу митися без потреби стояти або лежати. Такі ванни можуть бути зручними для людей похилого віку, людей з обмеженою рухливістю та родин із маленькими дітьми.

Деякі моделі мають:

дверцята,

низький поріг,

нековзне дно.

Завдяки цьому заходити всередину та виходити назовні простіше, а ризик посковзнутися може зменшитися. Якщо встановити душову ширму, ванну також можна використовувати для прийняття душу.

Які недоліки має сидяча ванна?

Попри практичність, таке рішення підійде не всім. У сидячій ванні неможливо повністю витягнутися, тому вона може розчарувати тих, хто любить довго лежати в гарячій воді. Моделі з герметичними дверцятами мають ще одну особливість: перед наповненням потрібно зайти в порожню ванну й зачинити дверцята.

А перед виходом доведеться дочекатися, поки вода стече. Це може бути незручно для тих, хто звик швидко приймати душ. Крім того, дверцята та ущільнювачі потребують належного догляду, а з часом – обслуговування. Перед установленням також важливо правильно спланувати підключення до водопроводу й каналізації.



Як виглядає сидяча ванна / Фото WP Dom

Скільки коштує сидяча ванна?

Ціна залежить від матеріалу, розміру та конструкції. За наведеними в матеріалі WP Dom орієнтовними цінами, прості компактні акрилові або сталеві моделі із сидінням коштують приблизно 800–2000 злотих, тобто близько 9 100 – 22 900 гривень.

Ванни з герметичними дверцятами коштують дорожче – орієнтовно 5000 – 8000 злотих, або близько 57 100–91 400 гривень. Водночас потрібно врахувати монтаж, вартість якого може відрізнятися залежно від регіону.

Сидяча ванна може стати практичною альтернативою для тих, хто хоче заощадити місце або зробити ванну кімнату зручнішою для щоденного користування. Однак перед покупкою варто оцінити не лише вартість сантехніки та встановлення, а й те, чи підходить вам купання сидячи.