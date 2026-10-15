Как пишет польское издание WP Dom, речь идет о сидячих ваннах. Их главное преимущество – компактность. Они занимают меньше места, чем стандартные модели длиной 160–170 сантиметров, поэтому могут стать удачным решением для небольших ванных комнат.

Еще одна особенность – встроенное сиденье, которое позволяет мыться, не стоя и не лежа. Такие ванны могут быть удобны для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и семей с маленькими детьми.

Некоторые модели имеют:

дверцы,

низкий порог,

нескользящее дно.

Благодаря этому заходить внутрь и выходить наружу проще, а риск поскользнуться может уменьшиться. Если установить душевую перегородку, ванну также можно использовать для принятия душа.

Какие недостатки есть у сидячей ванны?

Несмотря на практичность, такое решение подойдет не всем. В сидячей ванне невозможно полностью вытянуться, поэтому она может разочаровать тех, кто любит долго лежать в горячей воде. Модели с герметичными дверцами имеют еще одну особенность: перед наполнением нужно зайти в пустую ванну и закрыть дверцу.

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А перед выходом придется дождаться, пока вода стечет. Это может быть неудобно для тех, кто привык быстро принимать душ. Кроме того, дверцы и уплотнители требуют надлежащего ухода, а со временем – обслуживания. Перед установкой также важно правильно спланировать подключение к водопроводу и канализации.



Как выглядит сидячая ванна / Фото WP Dom

Сколько стоит сидячая ванна?

Цена зависит от материала, размера и конструкции. Согласно ориентировочным ценам, приведенным в материале WP Dom, простые компактные акриловые или стальные модели с сиденьем стоят примерно 800–2000 злотых, то есть около 9 100 – 22 900 гривен.

Ванны с герметичными дверцами стоят дороже – ориентировочно 5 000–8 000 злотых, или около 57 100–91 400 гривен. При этом нужно учесть монтаж, стоимость которого может варьироваться в зависимости от региона.

Сидячая ванна может стать практичной альтернативой для тех, кто хочет сэкономить место или сделать ванную комнату более удобной для повседневного использования. Однако перед покупкой стоит оценить не только стоимость сантехники и установки, но и то, подходит ли вам купание сидя.