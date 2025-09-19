Багато хто вважає, що для догляду за газоном достатньо лише поливу та регулярного косіння. Проте професійні садівники мають у своєму арсеналі ще один цікавий прийом – посипання газону піском.

На перший погляд, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це може здатися дивним, адже зелений двір перетворюється на жовтувате полотно. Але цей метод має свої переваги й допомагає зробити газон здоровішим та рівнішим. У чому його суть, розповідаємо далі.

Навіщо сипати пісок на газон?

Посипання піском допомагає вирівняти поверхню газону та прибрати дрібні ямки чи западини, які утворюються з часом.

Причиною таких нерівностей можуть бути як сліди від газонокосарки, так і дитячі ігри чи природне осідання ґрунту.

У результаті шар піску поступово втягується в дерен і робить газон рівнішим і доглянутішим.

Який пісок підходить?

Фахівці радять використовувати кладочний або ігровий пісок. Важлива умова – він має бути сухим. Вологий матеріал погано розподіляється й ускладнює досягнення рівного шару.

Пісок може покращити стан газону / Фото Freepik

Як правильно посипати двір піском?

Якщо мова йде лише про одну – дві невеликі западини, можна обійтися кількома мішками піску та виконати роботу самостійно. Для цього, як пише Plantura, варто:

Розподілити пісок по газону. На цьому етапі прийнятні купи піску.

Після початкового розкидання слід розрівняти пісок тильною стороною грабель, а потім дрібніше розподілити зубцями.

Остаточно розсіяти пісок за допомогою грубої мітли.

Важливо, що після рівномірного розподілу мають виднітися кінчики трави, що стирчать з піску на газоні.

Коли посипання піском не допоможе?

Іноді проблеми з газоном викликані не рельєфом, а іншими факторами – наприклад, браком сонячного світла, поганим дренажем чи хворобами трави. У таких випадках піщаний шар не розв'яже проблему.

Важливо правильно визначити причину, інакше можна витратити гроші та сили даремно, а також підібрати рішення відповідно до того, що спричиняє плями на газоні.