Посипання газону піском: рішення, що покращить стан трави, чи марна витрата ресурсів
- Посипання газону піском допомагає вирівняти поверхню та усунути дрібні нерівності, такі як ямки чи западини.
- Фахівці рекомендують використовувати сухий кладочний або ігровий пісок, а також визначити правильні причини проблем з газоном перед застосуванням цього методу.
Багато хто вважає, що для догляду за газоном достатньо лише поливу та регулярного косіння. Проте професійні садівники мають у своєму арсеналі ще один цікавий прийом – посипання газону піском.
На перший погляд, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це може здатися дивним, адже зелений двір перетворюється на жовтувате полотно. Але цей метод має свої переваги й допомагає зробити газон здоровішим та рівнішим. У чому його суть, розповідаємо далі.
До теми Коли зупинятися: чи варто все ще косити газон у вересні
Навіщо сипати пісок на газон?
Посипання піском допомагає вирівняти поверхню газону та прибрати дрібні ямки чи западини, які утворюються з часом.
Причиною таких нерівностей можуть бути як сліди від газонокосарки, так і дитячі ігри чи природне осідання ґрунту.
У результаті шар піску поступово втягується в дерен і робить газон рівнішим і доглянутішим.
Який пісок підходить?
Фахівці радять використовувати кладочний або ігровий пісок. Важлива умова – він має бути сухим. Вологий матеріал погано розподіляється й ускладнює досягнення рівного шару.
Як правильно посипати двір піском?
Якщо мова йде лише про одну – дві невеликі западини, можна обійтися кількома мішками піску та виконати роботу самостійно. Для цього, як пише Plantura, варто:
- Розподілити пісок по газону. На цьому етапі прийнятні купи піску.
- Після початкового розкидання слід розрівняти пісок тильною стороною грабель, а потім дрібніше розподілити зубцями.
- Остаточно розсіяти пісок за допомогою грубої мітли.
Важливо, що після рівномірного розподілу мають виднітися кінчики трави, що стирчать з піску на газоні.
Коли посипання піском не допоможе?
Іноді проблеми з газоном викликані не рельєфом, а іншими факторами – наприклад, браком сонячного світла, поганим дренажем чи хворобами трави. У таких випадках піщаний шар не розв'яже проблему.
Важливо правильно визначити причину, інакше можна витратити гроші та сили даремно, а також підібрати рішення відповідно до того, що спричиняє плями на газоні.