Многие считают, что для ухода за газоном достаточно лишь полива и регулярного кошения. Однако профессиональные садоводы имеют в своем арсенале еще один интересный прием - посыпание газона песком.

На первый взгляд, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это может показаться странным, ведь зеленый двор превращается в желтоватое полотно. Но этот метод имеет свои преимущества и помогает сделать газон здоровым и ровным. В чем его суть, рассказываем далее.

К теме Когда останавливаться: стоит ли все еще косить газон в сентябре

Зачем сыпать песок на газон?

Посыпка песком помогает выровнять поверхность газона и убрать мелкие ямки или впадины, которые образуются со временем.

Причиной таких неровностей могут быть как следы от газонокосилки, так и детские игры или естественное оседание почвы.

В результате слой песка постепенно втягивается в дерн и делает газон более ровным и ухоженным.

Какой песок подходит?

Специалисты советуют использовать кладочный или игровой песок. Важное условие – он должен быть сухим. Влажный материал плохо распределяется и затрудняет достижение ровного слоя.

Песок может улучшить состояние газона / Фото Freepik

Как правильно посыпать двор песком?

Если речь идет только об одной – две небольшие впадины, можно обойтись несколькими мешками песка и выполнить работу самостоятельно. Для этого, как пишет Plantura, стоит:

Распределить песок по газону. На этом этапе приемлемы кучи песка.

После первоначального разбрасывания следует разровнять песок тыльной стороной грабель, а затем мельче распределить зубцами.

Окончательно рассеять песок с помощью грубой метлы.

Важно, что после равномерного распределения должны виднеться кончики травы, торчащие из песка на газоне.

Когда посыпка песком не поможет?

Иногда проблемы с газоном вызваны не рельефом, а другими факторами – например, нехваткой солнечного света, плохим дренажем или болезнями травы. В таких случаях песчаный слой не решит проблему.

Важно правильно определить причину, иначе можно потратить деньги и силы зря, а также подобрать решение в соответствии с тем, что вызывает пятна на газоне.