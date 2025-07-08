Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, они даже могут значительно отличаться в зависимости от времени года, температуры и условий полива. Что именно вызывает обесцвечивание травы чаще всего, и как с этим бороться, рассказываем далее.

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Неправильный полив

Одна из самых распространенных причин – полив в неподходящее время или в неправильном количестве. Чрезмерная влага, так же как и ее недостаток, вредят траве. Идеальное время для полива – утро. Это позволяет корням впитать воду, а траве высохнуть к вечеру, снижая риск грибковых заболеваний.

Рекомендовано поливать газон 1 – 2 раза в неделю, используя примерно 2,5 сантиметра воды за сеанс. Избегайте участков, где вода застаивается или стекает слишком быстро – в таких местах стоит откорректировать режим полива.

Тупые лезвия косилки

Забытое, но важное – это состояние лезвий газонокосилки. Тупые лезвия не срезают, а рвут траву, оставляя ее уязвимой. Также важно не косить слишком низко – это открывает почву для солнца, и она быстро пересыхает.

Оптимальная высота среза для большинства газонных трав – 7,5 – 9,5 сантиметров. Лезвия стоит затачивать каждые 8 – 10 скашиваний, и не стоит снимать более трети длины травинки за одно кошение.

Кстати, чтобы правильно заточить лезвие газонокосилки, стоит следовать пошаговой инструкции.

Моча домашних животных

Собаки – частая причина появления пятен из-за высокого содержания азота в их моче. Если любимец принадлежит вам, обеспечьте ему достаточно воды, чтобы уменьшить концентрацию азота. Также можно приучить его ходить в туалет в отведенном месте или сразу промывать газон водой после мочеиспускания.

Если виноват чужой пес, помогут гравий или камни на пораженных участках. Это уменьшит вред и заставит животное искать другое место.

Грибок

Грибковые инфекции на газоне возникают в затененных, влажных местах или при плохой циркуляции воздуха. Часто их трудно заметить на начальном этапе, пока не появятся пятна.

Чтобы предотвратить распространение грибка избегайте полива вечером, прореживайте газон для лучшей вентиляции, косите реже и собирайте обрезки в мешок.

В сложных случаях может потребоваться обработка фунгицидом.