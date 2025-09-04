Цегла – один із найчарівніших типів підлогових покриттів для внутрішніх приміщень. Цей матеріал завжди надає виразного шарму та стилю.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, є кілька речей, які слід врахувати заздалегідь, обираючи таку підлогу. Що потрібно знати про цегляні підлоги для внутрішніх приміщень, розповідаємо далі.

Що варто знати про підлогу із цегли?

Довговічність

Однією з головних переваг цегляної підлоги є її стійкість до зношування. Вона витримує інтенсивне навантаження й водночас із роками зберігає свою привабливість.

Монтаж і особливості експлуатації

Укладання цегляної підлоги відбувається подібно до монтажу плитки: важливим є рівна основа та захист від вологи. Водночас цегла має природні западини й нерівності, які можуть робити меблі нестійкими. У житлових кімнатах це можна компенсувати товстим килимом, тоді як у передпокої чи кухні така особливість не завжди буде відчутною.

Вибір оздоблення

Готову підлогу можна покрити глянцевим або матовим фінішем. Глянець підкреслює фактуру, але також робить більш помітними дрібні дефекти, тоді як матове покриття краще приховує сліди зносу й бруду, проте потребує складнішого догляду.

Як виглядає цегляна підлога: дивіться фото

Догляд і герметизація

Цегла є пористим матеріалом, тому вона потребує герметика, аби не вбирати вологу. Його необхідно оновлювати кожні кілька років, щоб підлога залишалася захищеною. А також варто враховувати, що у приміщеннях із високою вологістю – ванних або пральнях – цегляне покриття може створювати додаткові проблеми.

Крім того, вона є доволі чутливою до догляду. Краще використовувати нейтральні мийні засоби та жорстку щітку для видалення бруду.

Вартість

Ціна цегляної підлоги робить її дорожчою за вініл чи ламінат, але не більш вартісною за паркет або керамічну плитку. При цьому довговічність матеріалу компенсує початкові витрати. За належного догляду така підлога прослужить десятиліттями.

Як обирати підлогу для дому?

Вибір нової підлоги – це одне із найскладніших рішень під час ремонту. Не всі варіанти покриття однаково практичні та не всі відповідають вимогам чи бюджету.

Крім того, деякі типи підлоги, хоча й естетичні та красиві, мають тенденцію притягувати бруд, пил та залишають плями взуття, тож їх краще уникати.