У кухонному дизайні дедалі більше набувають популярності вбудовані та інтегровані прилади. Люди прагнуть зробити техніку максимально непомітною. Зокрема, йдеться й про холодильники.

Очікується, що у 2026 році прозорі холодильники стануть ще більш бажаним предметом у домі. Один із них є на кухні в акторки Гвінет Пелтроу, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens and Refrigerateur.

Як Гвінет вписала холодильник в кухонний інтер'єр?

Оскільки соціальні мережі зробили наші домівки більш публічними, кухонний дизайн став ще стриманішим. Зростання популярності "невидимих кухонь", де техніка вбудована в шафи, є відображенням цієї тенденції. У своєму новому дизайні холодильника Гвінет Пелтроу підняла цей тренд на ще вищий рівень.

Акторка поділилася в Instagram одним зі своїх знаменитих відео "сніданок для хлопця" – на тлі нової рифленої та вбудованої кухні.

Варто відзначити, що її ідея з холодильником цілком відповідає сучасному руху до вбудованих рішень: краї приховані у сірі шафи, але з цікавою деталлю – скляними дверцятами спереду.

Холодильник акторки: дивіться відео

Які бувають види "невидимих холодильників":

Звичайний холодильник, на дверцята якого можна прикріпити панель під колір і стиль кухонних шаф. Він не повністю схований, але зливається з меблями і має вигляд як єдиний фасад.

Холодильник ховають у спеціальну шафу чи нішу. Ззовні видно лише дверцята шафи, а сам прилад – усередині.

Є невеликі моделі, які ставлять під робочу поверхню. Вони займають мало місця, але мають обмежений об'єм. Ідеально підходять для маленьких кухонь або студій.

Холодильник і морозильник можна сховати за дверцятами шафи на всю висоту. Панелі ззовні видаються єдиними, ручки можуть бути непомітними або взагалі замінені системою "натисни, щоб відкрити".

Які переваги "невидимого холодильника"

Невидимий холодильник – це холодильник, спроєктований так, щоб органічно інтегруватися у фасад кухонних меблів. На відміну від традиційних моделей, які зазвичай мають сталеву чи кольорову поверхню, ідея полягає в тому, щоб закрити його панелями, схожими на шафові, аби він повністю зливався з простором. Серед переваг "невидимого холодильника":



Естетична гармонія : оскільки холодильник захований за фасадом, що відповідає іншим меблям, його майже неможливо відрізнити від шаф.



Візуальне розширення простору : коли меблі та основна техніка мають однакову обробку та стиль, простір здається легшим і вільнішим. Це створює ілюзію більшої площі навіть у невеликій кухні.



Гнучкість дизайну : інтегрований холодильник надає широку свободу для вибору дизайну. Це можуть бути дерев'яні, лаковані чи навіть металеві фасади – усе, щоб досягти максимальної гармонії з рештою кухні.



Підвищення вартості житла : кухня з прихованими приладами виглядає більш привабливою для покупців.



Розширена кастомізація : принцип невидимого холодильника не обмежується лише фасадом. Деякі кухонні дизайнери пропонують спеціальні рішення, де холодильник вбудовується в нішу з адаптованими петлями та системами зберігання довкола нього. Це дозволяє оптимізувати функціональність та ергономіку кухні, не жертвуючи естетикою.

Який ще тренд пануватиме у кухонному дизайні?

У 2026 році головним трендом знову стануть кухонні меблі з білого дуба, популярні у 1980–1990-х роках. Вони повертаються після періоду темних відтінків горіха та вишні, які були модними з початку 2000-х.

Шафи з білого дуба універсальні, легко вписуються у будь-який стиль – від сільського до мінімалістичного, прості в догляді та створюють світлий і затишний простір, що завжди має сучасний вигляд.